Uomini e Donne, Veronica Burchielli accuse Alessandro Zarino?/ “Non gli piacevo, mi toccava e diceva ‘bleh'”

Veronica Burchielli è stata una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. Veronica conquistò il cuore del pubblico del programma di Maria De Filippi corteggiando l’ex tronista Alessandro Zarino. Il loro fu un percorso fatto di alti e bassi. Non mancarono le incomprensioni e le liti che portarono Veronica sul trono e Alessandro a lasciare il programma. Quest’ultimo, però, vedendo la sua ex corteggiatrice sul trono, decise di trasformarsi in corteggiatore. Veronica, provando un forte interesse per Alessandro, decise di lasciare il trono e dare una possibilità alla conoscenza con Alessandro.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 novembre: ballo tra Ida e Armando spiazza…

Senza telecamere, la storia tra Veronica e Alessandro durò qualche mese. A distanza di tempo, rispondendo alle domande dei fans attraverso l’apposita funzione di Instagram, Veronica Burchielli pare si sia lasciata andare ad una confessione riguardante quella storia finita tempo fa.

La confessione inedita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Veronica Burchielli

Tra le tante domande ricevute su Instagram, Veronica Burchielli ha deciso di rispondere ad una domanda sul proprio aspetto fisico. Qualcuno le ha chiesto se l’aumento di peso sia dipeso dall’anoressia di cui ha sofferto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così risposto:

Uomini e Donne/ Lo sfogo di Diego Tavani: "Strumentalizzato da Ida Platano"

“Se l’aumento di peso è dipeso dal fatto che ho sofferto di anoressia? Quando ero sotto peso una persona che mi piaceva da matti, mi aveva detto che non gli piacevo fisicamente, non lo attraevo e non provava niente. Mi toccava e diceva “bleh”. E poi mi ha lasciata dicendomi che io non ero niente se non grazie a lui”. Poi ha aggiunto: “Fate due calcoli con le tempistiche. A buon intenditor poche parole”. Chi sarà, dunque, l’ex di cui parla Veronica Burchielli? Le parole di Veronica Burchielli sono stata pubblicate anche da Deianira Marzano non escludendo che l’ex possa essere l’ex tronista di Uomini e Donne.



Ida Platano e Diego Tavani, Uomini e Donne/ La pace non arriva, Tina sbotta: "Falso"





© RIPRODUZIONE RISERVATA