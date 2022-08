Uomini e donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea presto sposi?/ Clamoroso dietrofront!

Uomini e donne, Matteo Farnea e Veronica Rimondi si sposano? Gli indizi del matrimonio all’orizzonte

Una delle ultime coppie nate alla corte di Uomini e donne é in queste ore protagonista di quello che si direbbe un clamoroso dietrofront mediatico, dopo aver lasciato intendere a molti -tra gli utenti del web- di essere prossima ad un grande passo. Si tratta di Veronica Rimondi e il prescelto a Uomini e donne, Matteo Farnea. Di recente l’ex corteggiatore ha condiviso via social un post dalla difficile interpretazione, che ha fatto supporre ad una parte del web che insieme a Veronica Rimondi i due intendessero convolare a nozze, subito dopo la scelta che ha suggellato in TV la loro un unione.

Si tratta dell’immagine di quella che sembra essere la mano di Matteo che stringe quella di Veronica e in cui si intravede un anello al dito stilizzato con la lettera M, e che riprende una descrizione concisa: “She said yes”, “Lei mi ha detto sì”. Una caption che, unitamente all’immagine del post dalla difficile interpretazione, si sarebbero potuti rivelare dei piccoli indizi rispetto ad un possibile passo sull’altare o un altro progetto d’amore in cantiere per la coppia ormai popolare agli occhi dei telespettatori.

Veronica Rimondi, la confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne

E a rompere il silenzio rispetto al sospetto generale su un possibile matrimonio in arrivo, é stata l’ex tronista Veronica Rimondi, in un nuovo intervento, che ha smentito la voce incessante tanto sperata dal web sull’atteso grande passo degli ex Uomini e donne: “Mi dispiace per chi ci ha veramente creduto, ma era una semplice battuta visto che la foto ritraeva un semplicissimo anellino con la M. In ogni caso se volete farci qualche regalino di nozze in anticipo per un chissà futuro matrimonio, accettiamo volentieri eh… E poi scusate…”.

Insomma, Veronica Rimondi e Matteo Farnea sembrano non essere ancora intenzionati a unirsi in matrimonio, anche se l’ex tronista nel nuovo intervento social non esclude le nozze della coppia in futuro.

Ma la smentita di lei seguita al post del curioso anello sembra non convincere molto una parte del web, che come ad esempio Il vicolo delle news sostiene che i due giovani possano aver architettato una mossa mediatica per racimolare visibilità al mero scopo di business.











