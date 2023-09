Uomini e donne, Veronica Ursida nel mirino del web: é polemica sul debutto a “Venezia 80″/ La replica

Veronica Ursida debutta al Festival del Cinema di “Venezia 80”, dopo Uomini e donne

Veronica Ursida, ex Uomini e donne, é tra i volti TV più chiacchierati nel web, complice la sua apparizione al Festival del Cinema di Venezia, giunto all’edizione “Venezia 80”. La dama storica alla ricerca dell’amore in TV, alla corte di Uomini e donne, non fa mistero di essere un’appassionata del grande schermo e all’evento festivaliero dedicato al cinema, alle sue personalità e opere di spicco, lei presenzia come volto TV, ma non solo. Perché la web influencer ed ex dama al trono over di Uomini e donne, oltre ad apparire sul vip carpet con una mise indaco colore cielo che le dona un tocco di stile super glamour, riceve in conferimento un premio, in un tripudio di interazioni generali dell’occhio pubblico.

La replica di Veronica Ursida alle critiche

A margine del post condiviso su Instagram, della sua partecipazione al Festival di Venezia 80, il web esulta per la presenza dell’ex Uomini e donne a Venezia, e a chi invece tra i detrattori contesta la dama per il reso contributo all’evento lei sembra replicare in un messaggio tra le stories sul re dei social.

“Rappresentare un volto per il cinema made in Italy, che significa secondo voi? Che é ora che io ritorno a recitare …- fa sapere nel messaggio sibillino rilasciato tra le Instagram stories, Veronica Ursida, che così si dichiara un’appassionata inguaribile del cinema, anche contro le critiche social sulla sua passione per l’arte cinematografica- il mio primo amore in assoluto…”.

Insomma, a dispetto dei detrattori che non vedono di buon occhio la presa partecipazione al Festival del Cinema di personaggi popolari non in attività nel grande schermo, Veronica Ursida confessa di essere una estimatrice e attivista rappresentante dell’arte del cinema, oltre la sua influenza esercitata nello showbiz come volto TV alla ricerca dell’amore a Uomini e donne.

