Uomini e donne, Veronica Ursida sbarca a Venezia 80/ Il motivo sorprende

Uomini e donne, Veronica Ursida approda in Laguna: l’apparizione a Venezia 80

Tra i volti TV più discussi di Uomini e donne, la dama uscente del trono over, Veronica Ursida, conquista Venezia 80. L’80° edizione del Festival del Cinema di Venezia, dedicata alle personalità e alle produzioni del Cinema e/o settori affini nel mondo della Comunicazione e lo showbiz, come la TV, vede protagonista in Laguna anche Veronica Ursida, in data 3 settembre 2023. Mentre a prima firma Il sussidiario.net si direbbe prossima alla re-entry alla corte di Maria De Filippi, dal momento che sarebbe single e potrebbe riattivarsi alla ricerca dell’amore dinanzi all’occhio pubblico tv e streaming delle reti Mediaset, Veronica Ursida approda al Festival del Cinema di Venezia 80, non solo in quanto invitata alla vip runway d’apparizione prevista per le celebrità, ma anche per una premiazione oltre che per la presentazione di un new project in fase work in progress.

Roberta Ilaria Giusti sbotta contro gli hater/ L'ex Uomini e Donne replica ad un commento su Samuele

La premiazione per Veronica Ursida

Così come confida alla penna sottoscritta Serena Granato di Il sussidiario.net e in esclusiva ripresa su Mondo TV 24, Lorenzo Pugnaloni, Veronica Ursida approda a Venezia all’attivo di un podcast e un libro in uscita a breve. Veronica è prevista con i più grandi protagonisti del cinema internazionale e i vip di varie categorie di appartenenza nello showbiz all’Hollywood Celebrities Lounge, per la cerimonia del 12° International Tour Film Festival. In più, il ritiro del premio in conferimento per l’influenza esercitata come popolare volto del piccolo schermo cugino al cinema.

Si tratta del “Younger’s in Movie – Un volto per il cinema made in Italy”. La consegna avviene, a grande sorpresa per gli estimatori della popolare web influencer blonde e la diretta interessata, nella Sala degli Specchi dell’Ausonia Hungaria Hotelz nell’ambito del pannello “Festival del Cinema: le opportunità sul territorio italiano”.

Carola Carpanelli "La rottura con Federico Nicotera? Mi sto ancora leccando le ferite"/ "L'errore è stato..."

Insomma, il volto TV di Veronica Ursida in un abito White da Marylin Monroe, Elisabetta Franchi, e scarpe Lesilla, si direbbe ben promettente e potrebbe vedere la sua popolarità espandersi verso il grande schermo e oltre. Questo, mentre il divo turco Can Yaman risulta grande assente a Venezia 80…

LEGGI ANCHE:

Teresa Langella: "Matrimonio con Andrea? A maggio in Costiera"/ "Vittima di molestie? bisogna denunciare!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA