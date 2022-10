Uomini e Donne, Vittoria Deganello e Alessandro Murgia, rottura lampo/ Lei replica all’accusa web

Uomini e donne, Vittoria Deganello e Alessandro Murgia si lasciano: é ufficiale

Uomini e donne é al centro dell’attenzione mediatica non solo per le nuove vicende sentimentali nate in seno ai troni classico e over, ma anche per la rottura annunciata tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne é da tempo al centro di una polemica web che la etichetta come “sfasciafamiglie”, da quando cioè si é acceso il gossip sulla sua lovestory con Alessandro Murgia, giocatore della SPAL, squadra di Ferrara. Il chiacchiericcio di una lovestory tra i due giovani nel web sorgeva con una serie di curiosi scatti che Vittoria Deganello condivideva via social lo scorso luglio 2022, delle foto che la ritraevano in compagnia con un misterioso ragazzo, anche se alla visione di una delle stesse era facile pensare all’immagine del summenzionato calciatore. Questo per la presenza di un tatuaggio all’altezza del braccio che il giovane della foto presentava proprio come quello Alessandro Murgia.

Un particolare che non é andato giù a molti utenti nel web, tanto che un’importante mole di detrattori si scaglia da mesi contro l’ex corteggiatrice, ritenendola la causa scatenante della crisi e la conseguente rottura palesatesi tra il calciatore e la fidanzata storica Eleonora Mazzarini, a cui lui era legato e aveva chiesto di sposarsi. Una proposta di nozze che si sarebbe registrata pochi mesi prima dell’ufficializzazione del nuovo amore con l’ex Uomini e donne.

Quella di Vittoria Deganello e Alessandro, quindi, può dirsi l’ennesima lovestory vip fugace durata come un gatto in tangenziale, che avrebbe mandato all’aria un progetto di matrimonio tra lui e l’ultima ex, forse con un margine di pentimento da parte dell’ex Uomini e donne.

Vittoria Deganello non ci sta alle accuse del web

O almeno questo trapelerebbe dalla sua dichiarazione stizzita di rottura con Alessandro Murgia postata in reazione ad un utente che su Instagram le chiedeva se stesse ancora in coppia con il calciatore o no. Dopo aver confermato la fine della relazione fugace, l’ex Uomini e donne ha messo a tacere le malelingue dicendosi sgomenta del fatto che per il web le responsabilità della storia e la sua breve durata sia ritenuta solo sua: “In primis le cose si fanno in due. Mi sembra che qui stiate massacrando solo me. Lui non ha nessuna colpa? O forse è più responsabile di tutto in questa vicenda? Non mi piace fare la vittima, né ritengo di doverla fare né lo sto facendo. Quindi una volta che io conosco benissimo il vostro pensiero ora cosa ti fa stare bene continuare a insultarmi e augurarmi il male?“. Una interazione conflittuale via social che é stata immortalata per la visione del popolo del web tra le Instagram stories di Deianira Marzano, beninformata blogger di gossip. Ma quale sarà la verità del calciatore? Che sia dipesa da lui l’annunciata rottura, e magari proprio per via dell’ex? Non si esclude un ritorno di fiamma tra promessi sposi.

