Uragano/ Su Rete 4 il film con Mia Farrow (oggi, 27 gennaio 2021)

Uragano va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 27 gennaio, a partire dalle ore 16:40. Il film è stato realizzato nel 1979 negli Stati Uniti d’America con la distribuzione ai botteghini gestita dalla Paramount Pictures con regia di Jan Troell, soggetto di Charles Nordhoff e sceneggiatura ideata e realizzata da Lorenzo Semple Jr. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Nino Rota con la scenografia di Danilo Donati mentre il montaggio è stato eseguito da Sam O’Steen. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Jason Robards, Mia Farrow, Max von Sydow, Trevor Howard, Timothy Bottoms e James Keach.

Uragano, la trama del film

In Uragano siamo nell’anno 1920 nella piccola isola americana di Alaya dove arriva una pittrice statunitense di nome Charlotte. La donna originaria di Boston ha deciso di recarsi in questa piccola isola per fare una visita di cortesia a suo padre che è il capitano Bruckner della Marina Militare degli Stati Uniti d’America. La donna ha deciso di fare questa scelta in quanto sono passati tantissimi anni dall’ultima volta che i due hanno trascorso un po’ di tempo insieme. Bruckner è un uomo molto importante in quanto è il governatore del congresso degli Stati Uniti d’America che si trova in quell’isola. Il suo modo di governare molto spesso non viene salutato con grande soddisfazione da parte degli abitanti anche perché ha un atteggiamento molto severo non perdonando alcun genere di leggerezza e mancato rispetto delle leggi.

Spesso e volentieri inoltre il capitano si trova ad avere uno scontro ideologico con uomo del posto il quale non è per nulla contento che le forze armate americane impongono il loro potere sul territorio. Tra l’altro questa persona ottiene anche il supporto della stessa Charlotte alla quale cerca di fare da mediatrice tra il padre e i nativi dell’isola. Poco alla volta tra la donna e l’uomo nativo nasce una forte attrazione che viene vista con gelosia da parte dello stesso capitano il quale si dimostra ancora più severo nei confronti della popolazione. Gli scontri personali tra i vari personaggi tuttavia devono essere messi da parte in quanto l’intera isola è quella zona di oceano deve fare i conti con un cataclisma naturale di portata eccezionale. Infatti ben presto si scatena un potente uragano che distrugge ogni cosa che incontra lungo il proprio percorso e toccherà al capitano organizzare un programma di salvataggio per tutte le persone presenti sull’isola compresa la sua adorata figlia.



