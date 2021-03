Urban Theory, chi sono? / Da Tik Tok alla finale Festival di Sanremo 2021!

Gli Urban Theory approdano all’Ariston per la finale del Festival di Sanremo 2021. Il gruppo di danza, nonché fenomeno social su Tik Tok, ha preparato due esibizioni speciali per l’ultima puntata della kermesse. Quello vissuto dai ballerini degli Urba Theory si può definire a tutti gli effetti un percorso straordinario: sono partiti come una micro-scuola di danza del ponente Ligure, poi in pochi anni hanno raggiunto traguardi inaspettati, conquistando prima Federica Pellegrini durante Italia’s Got Talent; poi Fiorello, che li ha chiamati per “Viva Rai Play!” e ancora Jimmy Fallon per il suo The Tonight Show. Insomma gli Urban Theory hanno fatto davvero tantissima strada.

Urban Tehory ospiti al Festival di Sanremo: due performance per la finale

I ballerini hanno ottenuto un successo inaspettato, anche grazie ai social dove dominano la scena: “i loro account TikTok e Instagram diventano in brevissimo tempo virali, ogni settimana pubblicano video con performance inedite, caratterizzate dalla varietà e originalità artistica che li contraddistingue, raggiungendo oltre 600 milioni di visualizzazioni in 6 mesi, più di 9 milioni di followers, numero che li porta a essere il quarto account italiano più seguito nel mondo, e 75 milioni di like, con contenuti che vengono periodicamente trasmessi e ri-condivisi in tutto il mondo“, si legge nella presentazione degli Urban Tehory. Che sono, in ordine sparso, l’insegnante Jessica De Maria e Davide Sala, Leonardo Sigona, Lorenzo Piantoni, Riccardo Marano e Fabiano Paglieri.



