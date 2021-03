Vincenzo Mollica ospite per la finale di Sanremo 2021?/ Il balconcino lo attende ma..

Vincenzo Mollica torna sul suo balconcino per la finale di Sanremo? Dopo la prima puntata, in cui grazie a Fiorello e alla tecnologia era tornato al suo posto sotto forma di ologramma, il volto storico del TG1 ha fatto un passo indietro. Da giorni, infatti, nonostante si continui a parlare di una sua nuova incursione, seppur virtuale, al Festival di Sanremo, non si hanno più notizie concrete in merito. Lui aveva fatto capire abbastanza chiaramente che quello del balconcino non sarebbe stato un appuntamento abituale, ma sono in tanti a sperare che almeno per la finale della kermesse, Vincenzo Mollica torni al suo posto. A sperarlo sono gli affezionatissimi del Festival, abituati ai suoi interventi sempre graffianti. Il suo nome, chiaramente, è costantemente collegato a quello del Festival, avendolo seguito per tutta la carriera come caporedattore della redazione cultura e spettacolo del TG1.

Vincenzo Mollica a Sanremo? Mai dire mai, quell’apertura a Fiorello..

Vincenzo Mollica torna al Festival di Sanremo per la finale? Difficile azzardare previsioni, le sensazioni sono discordanti. Certo è che c’è una piccola apertura, uno spiraglio per rivedere un intervento del celebre giornalista. Pochi giorni fa, in occasione della prima puntata, fu lo stesso Mollica ad aprire a Fiorello, dicendo che per lui ci sarebbe sempre stato. Allora quale occasione migliore, se non questa finale, di tornare in collegamento dal suo mitico balconcino? Ancora pochi minuti e scopriremo se il tanto atteso collegamento vedrà la luce.



