Urla “Allah Akbar” a Parigi, donna con velo colpita dalla polizia/ Minacciava di farsi esplodere

Una donna di Parigi è stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco dopo che ha gridato “Allah akbar“, il famoso “slogan” che spesso e volentieri numerosi terroristi di matrici islamica hanno urlato prima di compiere una strage. Come si legge sul sito del quotidiano Le Parisien, presso la stazione della biblioteca François-Mitterrand (BNF) di Parigi, un agente ha aperto il fuoco nei confronti della donna che avrebbe minacciato di provocare un’esplosione e avrebbe appunto lanciato il famoso grido, notizia confermata da diverse fonti della polizia allo stesso quotidiano transalpino. Secondo quanto fatto sapere dalla Procura di Parigi, “Siamo stati informati dell’arresto di una donna denunciata per aver effettuato delle minacce di morte presso le stazioni della Val-de-Marne”.

La donna è stata inizialmente avvistata presso Villenueve-le-Roi, mentre stava gridando delle frasi preoccupanti, dopo di che alla stazione BNF è stata chiamata la polizia che è quindi intervenuta sul luogo per fermare la sospettata. La donna, a quel punto, si sarebbe però “rifiutata di obbedire agli ordini degli agenti di polizia e ha minacciato di farsi esplodere, un agente di polizia ha fatto un solo uso della sua arma da fuoco”, spiega l’accusa, riferendosi ad un solo colpo di pistola sparato all’indirizzo della donna, così come dichiarato dalla fonte.

DONNA URLA ALLAH AKBAR E VIENE COLPITA DA UN’AGENTE: SI TROVA IN PROGNOSI RISERVATA

Fortunatamente non si è verificata alcuna esplosione e pare che la vittima non avesse addosso alcun ordigno esplosivo o fosse in possesso di un qualche congegno per innescare appunto una bomba. Le Parisien spiega che sono state aperte due indagini, una è stata affidata alla polizia giudiziaria di Parigi “per scuse, minacce di morte e atti intimidatori contro un titolare di pubblici poteri per impedirgli di svolgere la sua missione”.

La seconda indagine riguarda invece l’accusa di “violenza intenzionale con armi da parte di persona che detiene pubblica autorità (sull’uso di un’arma da fuoco)”, di conseguenza un’indagine nei confronti del poliziotto che ha appunto sparato verso la parigina. La stazione è stata chiusa fino alle ore 11:00 circa: la donna, completamente velata, è stata colpita all’addome e si trova in prognosi riservata.

