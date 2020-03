Sossio Aruta e Zequila, rissa al GF Vip/ Video: “è arrivato il professore del caz*o”

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove l’ansia per la finale sempre più vicina comincia a far sentire. La scorsa notte, dopo la lite tra Antonella e Fernanda Lessa, è scoppiata un’accesa discussione anche tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. Tutto è nato dalla lite tra Antonella e Fernanda. Stando a quello che racconta il portale Bitchyf, Sossio non avrebbe gradito l’atteggiamento di Zequila che, nel cercare di dividere la Elia e la Lessa, avrebbe dato una spinta ad Antonella. “Abbasse le parole e cerca di parlare in italiano corretto”, ha detto Zequila. “Mi hai rotto il caz*o, tu e l’italiano corretto. Ma chi credi di essere? E’ arrivato il professore del caz*o”, ha risposto a muso duro Sossio.

SOSSIO ARUTA E ZEQUILA, PESANTE LITE AL GRANDE FRATELLO VIP

Se Antonio Zequila è riuscito a mantenere la calma, Sossio Aruta ha perso la pazienza urlando contro l’attore. “Offende ogni volta, ho parlato in italiano”, sbotta Sossio che viene difeso da Antonella Elia. “Lui parla in italiano corretto” – ha detto la Elia che ha poi urlato anche contro Licia Nunez. “Tu non ridere, brutta viscida che non sei altro”, urla la Elia. “Io mi sono messo in mezzo perchè lui ha spinto Antonella. Non mi è piaciuto quello che ha fatto. Ha usato con Fernanda un metodo e con Antonella un altro“, ha detto Sossio. Zequila, poi, si è sfogato con Patrick e Aristide. “Mi ha detto cose volgari. Quello che ha fatto con me è stato gravissimo. Mi ha minacciato e aggredito verbalmente, ma questo è pazzo. Io ho visto Antonella che dava addosso a Fernanda e le ho divise“, ha spiegato Antonio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA