Ursula Bennardo “Io e Sossio all’Isola dei Famosi? Insieme sì”/ Poi la stoccata a Gemma Galgani: “Ostenta…”

Sossio e Ursula di Uomini e Donne, amore a gonfie vele: “Ecco come abbiamo superato le crisi”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due hanno si sono incontrati e innamorati nello studio di Uomini e Donne e sono poi diventati genitori di una bambina, Bianca. Tuttavia nel corso degli anni non sono mancate crisi che sembravano irreversibili ma che invece sono poi state superate. Il loro segreto? “Sicuramente la volontà di non mollare”, ha spiegato Ursula attraverso le pagine del settimanale MIO.

Proprio con Sossio, Ursula sarebbe pronta a tornare in TV e anche a mettersi alla prova in un reality show: “Sossio ama l’Isola dei Famosi e sarebbe un naufrago pazzesco! Ammetto che con lui sì, lo farei: mi sentirei più al sicuro, pescherebbe per me!” fa sapere l’ex dama del trono Over che, nel corso dell’intervista, replica anche a chi la accusa di aver ricordo alla chirurgia plastica: “[…] a parte aver allineato i denti e tatuato le sopracciglia, non ho fatto nulla. E se farà qualcosa, saranno comunque solo fatti miei!”

Ursula Bennardo: stoccata a Gemma Galgani e complimenti a Isabella Ricci di Uomini e Donne

Si apre poi la parentesi Uomini e Donne. Ursula Bennardo si dice curiosa di scoprire cosa accadrà quest’anno tra l’amico Riccardo Guanieri e Ida Platano, di cui però svela: “Innamorata di lui? Credo non lo sia più da molto“

Complimenti invece per Isabella Ricci, oggi sposata con Fabio: “Adoro Isabella: è bella, intelligente e ha dignità! Fabio? Non so, ma se piace a lei piace a tutti”. Ursula, infine, commenta le voci di una possibile partecipazione di Gemma Galgani al Grande Fratello Vip: “Posso ridere? A parte gli scherzi, forse la vedrei di più a La Talpa: vorrei vedere la gioventù che ostenta in quel contesto! Meglio ancora se con me o con Tina Cipollari come concorrenti per spronarla meglio a dirgliene quattro!”

