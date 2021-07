Ursula Bennardo tuona su Valentina di Temptation Island 2021/ “Malata di mente…”

Tra le coppie di Temptation Island 2021 che stanno scatenando discussione sui social c’è sicuramente quella formata da Valentina e Tommaso. Tra i due ci sono 19 anni di differenza e questo dettaglio ha spinto Ursula Bennardo a commentare tutto sui social. Valentina ha 40 anni e un matrimonio finito alle spalle mentre Tommaso ha 21 anni. Durante la prima puntata di Temptation Island 2021 sono stati protagonisti indiscussi delle dinamiche mostrate da Filippo Bisciglia. Tuttavia, se Elettra Lamborghini ha commentato la gelosia di Tommaso nei confronti della compagna, Ursula Bennardo si è soffermata sulla differenza d’età tra i due fidanzati. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, mamma di quattro figli e compagna di Sossio Aruta, ha criticato la scelta di Valentina di fidanzarsi con un ragazzo di 21 anni.

Ursula bennardo critica Valentina di Temptation Island 2021

Da donna e da mamma di un ragazzo di vent’anni, Ursula Bennardo, attraverso un post su Instagram, condivide la propria opinione sul fidanzamento tra Valentina e Tommaso. “Non so se prenderete male ciò che sto per scrivere” – esordisce l’ex dama del trono over di Uomini e Donne. “Ho 39 anni e un figlio di 20. Se fosse capitato a mio figlio non l’avrei mai accettato e penso che lei avrebbe fatto una brutta fine. Anche se maggiorenne, per me è una molestia”, aggiunge. Poi conclude: “Io mi sentirei una malata di mente anche solo sfiorassi un ragazzino”. Valentina replicherà alle parole della Bennardo? Nel frattempo, i fans attendono di scoprire cosa accadrà tra Valentina e Tommaso nella seconda puntata di Temptation Island.

