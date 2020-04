Ursula Corbero/ Chi è l’attrice che interpreta Tokyo ne La Casa di Carta

Da oggi è disponibile su Netflix la quarta stagione de La Casa di Carta e tra i personaggi più amati troviamo Tokyo, interpretato dalla bellissima Ursula Corbero. La 31enne veste i panni di una delinquente fumantina e molto passionale, che ha fatto innamorare tutti gli appassionati del tv show spagnolo ideato da a Álex Pina e Joe W. Ma chi è l’interprete nata a Sant Pere de Vilamajor? Già da piccola aveva in mente di diventare un’attrice e per questo motivo, spinta dai genitori, iniziò a recitare nelle pubblicità. All’età di 13 anni ha iniziato a studiare dizione, per poi trasferirsi a Madrid per girare la serie televisiva Fisica o chimica, che le diede grande fama. Dopo aver preso parte a numerosi format televisivi, nel 2011 è arrivato l’esordio al cinema con Paranormal Xperience 3D di Sergi Vizcaino. Sul grande schermo ha poi recitato in Afterparty di Miguel Larraya e in Quien Mato a Bambi? Di Santi Amodeo.

URSULA CORBERO, CHI E’ LA TOKYO DE LA CASA DI CARTA?

Il boom internazionale è arrivato nel 2017 grazie a La Casa di Carta, che ha permesso a tutto il mondo di apprezzare le sue qualità recitative ma anche la sua bellezza estetica: basti pensare che il suo profilo Instagram è seguito da quasi 13 milioni di followers. Ma il tv show sulla banda guidata dal Professore non è l’unico progetto recente. Oltre al film Proyecto Tiempo: la Llave di Isabel Coixet, Ursula Corbero ha recitato ne L’albero del sangue di Julio Medem, anche questo distribuito da Netflix. Premiata come Donna dell’anno da Men’s Health nel 2014, la 31enne nel 2015 è stata eletta miglior Promessa del panorama cinematografico dall’Alicante Film Festival.

