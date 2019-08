Ursula e Sossio Aruta: “Curatevi la pesantezza”/ La Bennardo sbotta contro gli haters

Sossio Aruta e Ursula Bennardo procedono la loro storia d’amore innamorati come non mai. Gli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dopo essere usciti da Temptation Island Vip, hanno avuto modo di ricostruire appieno la loro storia, anche per merito di una certa progettualità che volevano conquistare entrambi. Ursula, incinta dell’ex re leone del calcio, si confronta spesso con gli haters, che non la lasciano facilmente in pace. La parte brutta e frustrata del web, non perde mai l’occasione di puntare il dito contro chiunque, con offese gratuite e senza contestualizzare le proprie opinioni. Di recente la ex dama, ha fatto uno scivolone insensato, accusando i bisessuali di essere “contronatura”. In quella occasione invece, la “sommossa” (che non vuol dire l’offesa spicciola) è stata sacrosanta, per evitare di potere diffondere un messaggio non solo sbagliato, ma anche ignorante (dettato dalla mancanza di conoscenza in materia intendo) dal punto di vista concettuale.

Ursula e Sossio, la Bennardo contro gli haters: “Curatevi la pesantezza!”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, sono stati presi di mira dagli haters per avere iniziato i festeggiamenti di Ferragosto un giorno prima. “Curatevi la pesantezza – queste le parole dell’ex dama–! Da noi il Ferragosto inizia stasera con grigliate e bagno a mezzanotte… Da voi domani? Mi dispiace”. Di recente la coppia si è confidata anche tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, raccontando le emozioni per l’arrivo della piccola Bianca. “Siamo molto ansiosi di conoscerla, non stiamo nella pelle e non vediamo l’ora che nasca, ormai il conto alla rovescia è iniziato e le stiamo preparando tutto per accoglierla al meglio. La sua cameretta è in fase di preparazione”, aveva raccontato Ursula. Aruta però, ha confidato che non potrà essere al parto con la sua dolce metà: “Sarà un giorno meraviglioso ovviamente, anche se purtroppo non potrò assistere al parto, come invece è successo con gli altri miei due figli, perché Ursula farà un cesareo. La cosa ovviamente mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per dare a Bianca il benvenuto al mondo”.

