Usa, attacco in casa di rabbino/ 5 feriti a colpi di machete: arrestato il folle

Un uomo è entrata nella casa di un rabbino ed ha aggredito cinque persone a colpi di machete. L’episodio, riportato da tutti i principali quotidiani in queste ore, si è verificato nella località di Monsey, a circa 50 chilometri a nord di New York. L’aggressione è avvenuta mentre era in corso la festa per la settima giornata delle celebrazioni di Hannukah, e il risultato è stato di cinque persone ferite, tutti ebrei chassidisti, di cui due in condizioni gravi. Subito dopo l’aggressione, l’uomo, con il viso coperto in parte da una sciarpa, è fuggito dall’abitazione nonostante il tentativo di bloccarlo: è quindi salito sulla sua auto e si è poi dileguato. Fortunatamente la polizia ha fatto partire immediatamente le indagini e nel giro di qualche ora il fuggiasco è stato ritrovato nel quartiere di Harlem, a New York. Dopo l’arresto è scattata anche la perquisizione di una casa a Greenwood Lake, molto probabilmente la residenza dello stesso aggressore.

USA, ATTACCO IN CASA DI UN RABBINO: LE REAZIONI

Inizialmente si era parlato di un attacco avvenuto ad una sinagoga, ma solo in seguito l’Orthodox Jewish Public Affairs Council ha fatto sapere attraverso Twitter che era stata presa di mira l’abitazione di un rabbino, che si trova comunque a fianco della sinagoga. Tornando alle condizioni fisiche dei feriti, le notizie sono abbastanza frammentarie, e si sa solamente che due sono in gravi condizioni, visto che uno è stato colpito almeno sei volte, mentre un altro in pieno petto. Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, ha commentato: “Un atto spregevole e codardo. Voglio essere chiaro: l’antisemitismo e l’intolleranza sono ripugnanti e abbiamo assolutamente tolleranza zero per tali atti di odio”. Letitia James, procuratore di New York, ha invece spiegato: “C’è tolleranza zero per atti di odio di qualsiasi tipo, continueremo a monitorare la situazione”. Infine il pensiero del numero uno dell’Anti-Defamation League: “La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile”.

