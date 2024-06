Usa, consumo di cannabis supera quello del vino/ E’ la prima volta nella storia: i dati

E’ allarme negli Stati Uniti, visto che da una recente ricerca è emersa che oltre oceano, per la prima volta nella storia, il consumo di cannabis ha superato quello del vino. A scriverlo è il portale culinario Gambero Rosso, sottolineando appunto come in America vi siano più persone che ogni giorno fumano marijuana rispetto a quelle che bevono il “nettare degli Dei”. A spiegarlo è la rivista Addiction, citando una ricerca realizzata dal National Survey on Drug Use and Health. Negli ultimi anni i consumi del vino sono in calo negli Stati Uniti: che questa tendenza negativa sia spiegata anche da una maggiore diffusione della cannabis?

La risposta potrebbe essere affermativa anche se, come ricorda Gambero Rosso, l’aumento della diffusione della marijuana potrebbe rappresentare solo uno dei motivi, a cui si aggiunge la diffusione di bevande analcoliche, e nuovi stili di vita, a cui tengono in particolare i giovani della cosiddetta Generazione Z. Secondo quanto si legge nella ricerca, coloro che sono soliti consumare la cannabis la fumano 15-16 volte al mese, praticamente una volta ogni due giorni, mentre i consumatori di vino si concedono una bottiglia ogni 4-5 giorni.

USA, CONSUMO DI CANNABIS SUPERA QUELLO DEL VINO: I MOTIVI POSSIBILI

Ma perchè si preferisce la marijuana al vino? Per la possibilità di potersi godere un momento di relax, visto che sono noti gli effetti di rilassatezza della droga leggera (senza comunque dimenticarsi di tutti i vari risvolti negativi). Attenzione però perchè c’è anche chi abbina le due cose, leggasi la cannabis al vino, leggasi il 16 per cento della popolazione, e infine, c’è anche chi beve vini a base di cannabis nonché i cannawine, bevande che mescolano appunto il vino alla marijuana.

Secondo Gambero Rosso questo exploit della cannabis a discapito del vino lo si deve anche ad una liberalizzazione della droga leggera negli Stati Uniti, Paese che è passato da una guerra totale negli anni ’80 e inizio ’90, fino appunto alle liberalizzazioni degli anni 2000: ad oggi l’uso della cannabis è totalmente libero in una decina di stati, mentre in altri 25 la si può utilizzare per scopi terapeutici.

USA, CONSUMO DI CANNABIS SUPERA QUELLO DEL VINO: I NUMERI DELLA BEVANDA

Nel contempo il consumo di alcol è diminuito del 7 per cento, con un aumento vertiginoso, del 269 per cento della marijuana giornaliera. “Si può, quindi, affermare che i modelli di fruizione di cannabis siano passati dall’essere simili a quelli dell’alcol all’essere più vicini a quelli di sigarette: quotidiani”, aggiunge Gambero Rosso.

Viene inoltre segnalato che la marijuana non è più la droga dei giovani, visto che i dati del 2022 ci dicono che chi la fuma ha almeno 35 anni. Di contro il calo dei consumi di vino riguarda sia la produzione interna quanto le importazioni: secondo i dati del Gomberg Fredrikson Report i consumi di vino oltre oceano sono decresciuti dell’8.7 per cento nel 2023.

