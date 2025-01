FAUCI MINACCIATO, MA DEVE PAGARSI LUI LA SCORTA

Donald Trump ha revocato la scorta di sicurezza del dottor Anthony Fauci, che gli era pagata e fornita dal National Institutes of Health. La decisione sarebbe stata presa giovedì sera, quindi ora Fauci, alla luce delle continue minacce che continua a ricevere per il ruolo pubblico ricoperto durante la pandemia Covid, ha assunto una scorta privata che pagherà lui stesso. Ma non è finito solo Fauci nel mirino del presidente Usa.

Durante la sua visita in North Carolina in seguito ai danni causati dalla tempesta, Trump venerdì ha dichiarato che la scorta non è per sempre. Alla domanda se si sentirebbe parzialmente responsabile se dovesse accadere qualcosa a Fauci o Bolton, Trump ha risposto di no. “Hanno tutti fatto un sacco di soldi. Possono anche assumere la loro sicurezza. Hanno fatto tutti un sacco di soldi, Fauci ha fatto un sacco di soldi“.

LA GRAZIA PREVENTIVA A FAUCI

“Voglio essere perfettamente chiaro: non ho commesso alcun crimine e non ci sono motivi possibili per alcuna accusa o minaccia di indagini penali o procedimenti giudiziari nei miei confronti“, aveva dichiarato Fauci dopo aver ricevuto la grazia preventiva. Il medico ha dichiarato ai media statunitensi di aver “apprezzato molto” l’intervento di Biden, aggiungendo che la possibilità di un’azione penale ha creato “un’angoscia incommensurabile e intollerabile” alla sua famiglia.

TRUMP “LA SCORTA NON È PER SEMPRE”

Il protocollo Usa prevede che agli ex presidenti e alle loro consorti sia garantita la protezione di sicurezza a vita, invece la protezione per gli altri funzionari statunitensi viene decisa in base alla valutazione della minaccia da parte della comunità di intelligence. In qualità di ex capo dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, Fauci ha ricevuto minacce di morte durante e dopo la pandemia Covid, nonché critiche da parte dei repubblicani.

Uno dei più accesi critici repubblicani del medico, il senatore del Kentucky Rand Paul, aveva chiesto la revoca della sua protezione. Giovedì, in un post su X, ha scritto di aver “inviato informazioni di supporto per porre fine alla limousine e alla sicurezza 24 ore su 24 di Fauci“, augurandogli “solo pace, ma deve pagarsi la limousine da solo“.

“Penso che, sapete, quando si lavora per il governo, a un certo punto la scorta di sicurezza viene meno e, sapete, non si può averla per sempre. Ne abbiamo tolto qualcuno anche ad altre persone, ma non puoi avere una scorta per il resto della tua vita perché lavori per il governo“, la spiegazione di Trump.

Secondo il New York Times, in precedenza il medico era protetto da sceriffi federali e poi da una società di sicurezza privata, pagata dal governo. Ora Fauci dovrà provvedere da solo alla sua scorta. Il National Institutes of Health durante la pandemia aveva provveduto alla sicurezza di Fauci, che continua a essere bersaglio di critiche e minacce anche anni dopo la fine della pandemia. Ma ora pagherà lui per la sicurezza privata. Anche altri funzionari che hanno visto terminare la loro protezione federale questa settimana hanno affrontato minacce specifiche alla sicurezza.