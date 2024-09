A poco più di un mese di distanza dall’inizio della scuola nello stato americano della Georgia si è già verificata la prima sparatoria dell’anno scolastico: per ora i dettagli che arrivano dai media locali sono ancora piuttosto raffazzonati ed incerti, ma – fortunatamente – sembra che la situazione sia tornata presto sotto controllo e che gli studenti (dopo il lockdown dell’edificio per intrappolare il tiratore) sembrano essere già stati riconsegnati tutti alle rispettive famiglie che nel frattempo erano accorse fuori dal liceo per capire cosa stesse succedendo.

Facendo un passetto indietro, il teatro della sparatoria è stato il liceo Apalachee – nella contea georgiana di Barrow – che conta circa 1.900 studenti degli oltre 15mila che vivono nell’intero distretto scolastico; mentre tutto sarebbe successo nella tarda mattinata di oggi poco prima della fine delle lezioni odierne quando sono arrivate le prime telefonate alla polizia locale – che da protocollo ha avvisato anche l’FBI – su alcuni colpi d’arma da fuoco uditi all’interno della scuola.

Sparatoria in un liceo della Georgia: cosa è successo e cosa sappiamo sul killer e sulle vittime

L’intervento della polizia della Georgia ha contribuito a riportare l’ordine nel liceo Apalachee perché dopo il lockdown e l’evacuazione dell’istituto (con gli studenti che si sono riversati in massa assieme a docenti e personale nel campo sportivo scolastico) gli agenti hanno fatto irruzione e sono riusciti a catturare il presunto killer: non emergono – almeno per ora – dettagli sulle sue motivazioni e neppure sull’età.

Incerto – nel frattempo – anche il numero di studenti coinvolti dalla sparatoria con alcuni quotidiani che parlano di almeno due morti e quattro feriti ed altri che preferiscono limitarsi a riportare la parola “numerosi“: neppure lo sceriffo ha saputo dare un quadro completo sull’accaduto, ma è certo che nei pressi del liceo sono accorse almeno cinque ambulanze e un elicottero dei paramedici che avrebbe caricato uno studente; il tutto mentre gli ospedali locali confermano di star trattando “alcuni” studenti coinvolti.

I video della sparatoria nel liceo Apalachee in Georgia

🚨#BREAKING: Footage/Pictures of the scene outside of Apalachee High School in Winder, Georgia where the school shooting took place. pic.twitter.com/psCPvsCqaW — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 4, 2024

❗️💥🇺🇲 – Apalachee High School in Winder, Georgia, was placed on lockdown following reports of an active shooter. State police responded to the incident, treating patients for gunshot wounds. Students were evacuated to the football stadium, and at least one person was airlifted… pic.twitter.com/R6nd7FRa8Q — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 4, 2024

❗️💥🇺🇲 – A shooting occurred at Apalachee High School in Winder, Georgia, resulting in casualties, although their number and condition has not yet been confirmed, some sources report at least 2 dead and 4 injured. A suspect has been arrested, and a local hospital is treating… pic.twitter.com/5P08JKpNeU — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 4, 2024