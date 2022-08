Va a pesca e viene azzannato da un coccodrillo/ 15enne muore sulla riva del lago

Doveva essere una giornata di divertimento e svago ma si è trasformata in una tragedia per un 15enne. L’adolescente era andato a pesca con gli amici sull’isola di Ternate, nelle Molucche, in Indonesia, per passare una giornata diversa e rientrare a casa con la cena. Eppure, quello che doveva essere un momento di svago, è diventato tragico quando all’improvviso un coccodrillo ha aggredito il ragazzo, sulla riva del lago insieme agli amici.

Un enorme coccodrillo è sbucato dall’acqua e ha azzannato il ragazzo, trascinandolo in acqua. Per il ragazzo non c’è stato scampo: così è morto il 15enne, mentre stava pescando con i suoi amici sulla riva del lago Tolire Besar. L’incidente che ha spezzato la vita del giovanissimo è avvenuto martedì 2 agosto nelle Molucche in Indonesia. In coccodrillo, come hanno raccontato i testimoni, è sbucato dall’acqua attaccando proprio il giovane e trascinandolo con sé nel lago. A rendere nota la dinamica dell’incidente è stato Fathur Rahman, capo del servizio locale di soccorso.

15enne ucciso dal coccodrillo mentre è a pesca

Dopo che il coccodrillo è sbucato dalle rive del lago Tolire Besar e ha aggredito il 15enne, trascinandolo con sé all’interno dell’acqua, per il giovanissimo non c’è stato scampo: il ragazzo è morto così, azzannato dall’animale. La tragedia, però, non finisce qui. Gli amici e i soccorritori non hanno potuto neppure recuperare immediatamente il corpo. Come ha raccontato un testimone oculare ad una tv locale, non è stato possibile recuperare subito il corpo del giovane, perché era circondato da numerosi coccodrilli che dunque hanno reso impossibile sia il salvataggio, sia il recupero del corpo del ragazzo.

L’isola di Ternate dove è avvenuta la tragedia si trova 2.200 km a nordest di Jakarta, nella provincia di Maluku Nord. Fa parte dell’arcipelago delle Molucche. Le Molucche sono un gruppo di isole che fanno parte del più vasto arcipelago malese e sono bagnate dall’oceano pacifico. Si tratta di un migliaio di isole sparse tra il Mar di Banda e il Mare delle Molucche. Qui si trova anche l’isola di Ternate dove il 15enne ha perso la vita a causa del coccodrillo mentre era a pesca con gli amici.











