Vacanze in America/ Su Italia 1 torna Christian De Sica nei panni di Don Buro

Vacanze in America, film di Italia 1 diretto da Carlo Vanzina

Vacanze in America va in onda oggi, martedì 14 giugno 2022, a partire dalle 23.50 su Italia 1. Si tratta di una commedia italiana del 1984 distribuito da C.E.I.A.D. (1984) Columbia Tristar Home Video e prodotto da C G Silver Film.

La regia è di Carlo Vanzina, in 66 anni di carriera ha diretto sessantaquattro film occupandosi anche della sceneggiatura. Il binomio Carlo e Enrico Vanzina nel cinema italiano ha significato cine-panettoni a Natale e cine-cocomeri in estate. Anche se la critica più delle volte non ha molto apprezzato i suoi film, ai botteghini il riscontro del pubblico è stato sempre eclatante.

Inga Lindstrom Le nozze di Greta/ Su Canale 5 il film del ciclo sentimentale

Nel cast ci sono dei giovanissimi Claudio Amendola e Christian De Sica. Molto apprezzata è anche la partecipazione di Edwige Fenech che interpreta la madre premurosa di Gian Marco Tognazzi. E ancora Fabio Camilli, Silvia Di Tocco, Roberto Bonanni e Gianfranco Agus. Le musiche sono di Manuel De Sica.

Vacanze in America, la trama del film: una classe di studenti in vacanza

I protagonisti della storia Vacanze in America sono degli studenti di una scuola privata gestita da sacerdoti. Uno di questi è Christian De Sica che interpreta il prete ciociaro don Buro che si offre di accompagnare un gruppo di studenti a fare una vacanza in America. Ad aiutarlo a gestire e controllare gli alunni sono Edwige Fenech, che interpreta la mamma premurosa e ansiosa di Gian Marco Tognazzi e un prete un po’ anziano che diventa il bersaglio preferito dei ragazzi che si divertono a fargli molti scherzi.

Catlow/ Su Rete 4 il film con Yul Brynner

Claudio Amendola durante il soggiorno in terra straniera conosce una ragazza italiana e diventa il diversivo piacevole della sua vacanza anche se poi lei lo rifiuta per correre tra le braccia del suo fidanzato ricco. Il ragazzo però una volta tornato in Italia, avrà la sua rivincita quando per caso rincontra la ragazza e avrà modo di scaricarla per tornare ad abbracciare la sua storica fidanzata. Per Jerry Calà la vacanza in America sarà un disastro, voglioso di mettersi alla ricerca di belle donne, finisce con lapidare un patrimonio a Las Vegas. Il povero don Buro dovrà correre per la città alla ricerca degli studenti che fuggono dall’hotel per scoprire le emozioni della Grande Mela.

Il Piccolo Lord/ Su Rete 4 il film sul famosissimo racconto per ragazzi

Il video del trailer di Vacanze in America













© RIPRODUZIONE RISERVATA