“Vaccini trasformano in zombie di Io sono leggenda”/ Impiegata no vax per… un meme

Da meme popolare sui social network a manifesto dei no vax: curioso quanto impronosticabile il destino di “Io sono leggenda”, film del 2007 diretto da Francis Lawrence e con protagonista Will Smith. Secondo i detrattori del farmaco anti-Covid, il vaccino sarebbe in grado di trasformare le persone negli zombie che possiamo ammirare nel lungometraggio americano…

“Io sono leggenda” racconta la storia di una pandemia scoppiata in seguito a delle ricerche sul cancro fallimentari: il virus fuoriuscito dal laboratorio ha causato la morte di tante persone, mentre gli infetti che non sono morti si sono trasformati in zombie. Un film di grande successo, un vero e proprio colpaccio per i produttori, ma in queste ore non si parla d’altro che del grande consenso annotato tra le fila no vax…

“Vaccini trasformano in zombie di Io sono leggenda”

I no vax stanno puntando forte su “Io sono leggenda” negli Usa: come dicevamo, c’è chi sostiene che il vaccino trasformi le persone in zombie – travisando peraltro la trama del film – ma anche chi sostiene che il lungometraggio sia ambientato nel 2021, tanto da corrispondere alla pandemia e al lancio globale della campagna vaccinale. Anche in questo caso un errore, poiché la trama è ambientata nel 2012. Sul caso è intervenuto anche lo sceneggiatore Akiva Goldsman: «Oh mio Dio. É un film. L’ho fatto io. Non è reale». Ma c’è chi ha preso tutto sul serio. E’ il caso di una impiegata statunitense che ha deciso di non vaccinarsi perché preoccupata dalla possibile trasformazione in zombie. Questo episodio, riportato dal New York Times, non è isolato. La BBC ha evidenziato che un imprenditore, intento a convincere alcuni suoi dipendenti a vaccinarsi, s’è sentito dire che il film “Io sono leggenda” sconsiglia di aderire alla campagna vaccinale…

I Am Legend screenwriter dismisses anti-vax claims based on film’s plot https://t.co/5rV1iPw2cb — BBC News (World) (@BBCWorld) August 10, 2021

Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real. — Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) August 9, 2021





