Vaiolo delle scimmie, carabiniere italiano morto a Cuba/ Era in vacanza da Ferragosto

Vaiolo delle scimmie: primo decesso di un italiano

Un carabiniere 50enne italiano, Germano Mancini, è morto domenica a causa del vaiolo delle scimmie. Si tratta del primo decesso che si registra tra i pazienti italiani e l’uomo era in vacanza assieme ad alcuni amici a Cuba. Il decesso del carabiniere è avvenuto domenica, mentre solamente oggi le autorità cubane hanno sottolineato che sarebbe legato al vaiolo delle scimmie e si tratta anche del primo caso che si registra sull’isola.

Bonomi "Prepariamo piano razionamento energia"/ "Tetto prezzo gas anche senza Ue"

Germano Mancini era originario di Pescara, ma stava prestando servizio a Scorzè da tempo. A giugno aveva assunto il ruolo di luogotenente, mentre il sindaco ha dichiarato che, prima della sua partenza, sembrava essere in forma, nonostante qualcuno dicesse che Mancini era dimagrito. Il Ministero dalla Sanità cubano sostiene che il decesso sia legato al vaiolo delle scimmie, mentre l’ambasciata italiana a L’Avena non ha ancora confermato o smentito l’ipotesi. Il 15 agosto l’uomo è arrivato a Cuba, mentre il 17, secondo la nota emessa dalle autorità cubane, avrebbe iniziato a sentirsi male, recandosi in ospedale il 18. I sintomi da lì sono peggiorati, e per via di alcune “lesioni cutanee” i medici hanno pensato al vaiolo delle scimmie, ma l’ipotesi sarebbe ancora da accertare.

Auvelty, nuovo farmaco anti-depressivo approvato in USA/ Effetti in una settimana

Vaiolo delle scimmie: in Italia 713 casi in forte crescita

Del vaiolo delle scimmie si parla ormai da tempo, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria. Finora in tutto il mondo si sono registrati più di 35mila casi ed è diffuso attualmente in 92 Paesi, con un incremento del 20% settimanale nei contagi. Il tasso di mortalità non sembra ancora preoccupare troppo gli esperti, con una percentuale che varia dall’1% per la variante africana, fino al 10% per quella congolese. In totale, sono stati 12 i decessi ufficialmente riconosciuti, ma non si può escludere che in molti casi siano avvenuti decessi legati alla malattia, ma non riconosciuti come tale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 AGOSTO/ +134 morti, -139 ricoverati

In Italia, invece, i casi registrati ufficialmente sono 714, con un incremento di 52 rispetto alla settimana appena passata. 194 di questi casi di vaiolo delle scimmie sono legati a viaggi all’estero, mentre la maggioranza dei casi (704) sono stati registrati in uomini. Solamente in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta non si sono ancora registrati casi. Il decesso del carabiniere 50enne a Cuba è il primo decesso di un italiano legato al vaiolo delle scimmie, ma si deve ancora attendere la conferma ufficiale sia da parte delle autorità cubane, che dell’ambasciata italiana a Cuba.











© RIPRODUZIONE RISERVATA