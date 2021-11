Vale Lp con “Dove sta Zazà” a X Factor 2021/ Gabriella Ferri sarà eliminata?

Serve una prova convincente a Vale Lp per evitare l’eliminazione da X Factor 2021

Vale Lp faranno tornare su un palcoscenico, quello di X Factor 2021 per il secondo live, Gabriella Ferri con il brano “Dove sta Zazà”. C’è sicuramente curiosità per vedere la splendida ragazza interpretare un brano simpatico e molto ritmico. Emma Marrone ha puntato forte su di lei nel roster e pensa che possa fare un percorso davvero molto importante. C’è chi è convinto che avrà la possibilità di vincere grazie alla sua grandissima personalità e alla voglia di mettersi in evidenza di fronte a un pubblico che ha sempre dimostrato nei suoi confronti grandissima attenzione. Staremo a vedere se riuscirà a imporsi in una puntata che proporrà davvero tantissimi brani di assoluto livello e che invitano alla curiosità del pubblico stesso.

Vale Lp, così la scorsa settimana al live di X Factor 2021 finisce tra i meno votati…

Vale Lp sarà protagonista anche stasera di X Factor 2o21. Nel primo live andato in onda lo scorso giovedì si è senz’altro fatta notare la giovane artista casertana Valentina Sanseverino. La giovane artista classe 1999, originaria di Sparanise, è riuscita a superare le diverse fasi di selezione con un percorso nitido, colpendo emotivamente e professionalmente tutti i giudici, in particolare Emma che l’ha poi scelta per il suo particolarissimo roster. Vale LP si è presentata la prima volta sul palco con l’inedito “Cherì”, a suo dire nato come dedica ad una persona a lei cara. La forza emotiva e il carisma della ragazza sono stati ancora più evidenti dopo il suo racconto risalente all’infanzia, dove l’esigenza di scrivere era condizionata da una condizione di analfabetismo emotivo.

Vale Lp si è presentata alla prima puntata dei live di X Factor 2021 con grande grinta e voglia di distinguersi, caratteristiche già messe in evidenza nelle precedenti occasioni. La scelta canora è stata quella di riproporre l’inedito presentato alla prima fase delle selezioni, trovando un discreto apprezzamento generale, nonostante qualche piccola critica. In particolare Manuel Agnelli l’ha spronata verso una ricerca più netta di una propria identità, considerandola comunque un talento indiscusso. Dello stesso parere si è mostrato anche Mika, poco convinto dall’esibizione. Diversa invece l’opinione del suo giudice, Emma, che non ha perso occasione per ricoprire di lodi la giovane artista casertana. Dopo la prima puntata Vale LP è stata comunque fra gli artisti meno votati; dalle opinioni presenti sui vari profili social è emerso che la ragazza suscita una certa antipatia su una parte di pubblico, attirandosi così una serie di commenti negativi sia sulla sua prestazione che sulle sue qualità in generale. Non mancano comunque altrettanti commenti positivi e di apprezzamento, sopratutto sui profili social della giovane artista.

