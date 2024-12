Vale Lp e Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” sono tra le semifinaliste di Sanremo Giovani 2024, il concorso canoro condotto da Alessandro Cattelan trasmesso in seconda serata su Rai1. Le due giovani cantanti sono arrivate alla semifinale e sono pronte a tutto per conquistarsi uno dei posti disponibili per partecipare alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2025. Il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” ha visto le due ex concorrenti di X Factor e Amici collaborare nella scrittura con Madame.

Una canzone che le due ragazze hanno raccontato così: “è difficile provare a raccontare una cosa così forte, non è che giochiamo sulle nostre vite: questa è la nostra amicizia e non la vogliamo strumentalizzare. Per quello è complesso raccontare l’intensità con cui viviamo il nostro rapporto. Non è questione di musica o spettacolo, è la vita nostra”.

Chi sono Vale Lp e Lil Jolie in gara a Sanremo Giovani 2024 con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

Il duo musicale formato da Vale Lp e Lil Jolie si giocano la semifinale di “Sanremo Giovani 2024” con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” scritto a quattro mani con Madame. Una canzone in cui le due giovani cantautrici credono tantissimo e che hanno raccontato così dalle pagine di The Wom: “parla del bisogno che c’è ancora oggi di educare alle emozioni, di educare la gente a capire che occorre rispettare i sentimenti degli altri”. I tempi sono cambiati ed oggigiorno anche i sentimenti hanno preso forme diverse ed inaspettate rispetto al passato. “Noi ragazzi ci accingiamo a vivere in una maniera nuova le relazioni rispetto ai nostri genitori” – hanno detto le due cantanti.

Ma chi sono Vale Lp e Lil Jolie? Classe 1999, Vale Lp, all’anagrafe Valentina Sanseverino è nata a Napoli e si è fatta conoscere partecipando a X Factor entrando nella squadra di Emma Marrone. Lil Jolie, invece, classe 2000 è stata una delle rivelazioni della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha attirato l’attenzione di Achille Lauro, Tommaso Paradiso e producer come Zef.