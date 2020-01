Amici 19, verso il serale/ Eliminati e diretta: prima maglia verde e due addii

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 25 GENNAIO

Con il serale sempre più vicino, l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 19, in onda oggi, sabato 25 gennaio, diventa fondamentale per alcuni degli allievi della scuola di Maria De Filippi. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata odierna sarà ricca di emozioni, lacrime e colpi di scena. Al serale potranno partecipare solo dieci degli allievi e i professori sperano di portare solo quelli davvero meritevoli. I talenti sono tanti e scegliere chi, tra i vari cantanti e ballerini meriti di accedere alla fase più importante di Amici 19 non sarà affatto semplice. Oggi, però, sarà assegnata già la prima maglia verde mentre due allievi dovranno lasciare definitivamente la scuola più famosa d’Italia e lo faranno non senza polemiche. Nonostante, poi, il serale sia alle porte, entreranno due nuovi allievi, voluti dagli insegnanti.

PRIMO ALLIEVO AMMESSO AL SERALE DI AMICI 19

Grande emozione nell’appuntamento odierno di Amici 19 per Nyv. La giovane cantante che, con la sua voce ha conquistato subito sia il pubblico che gli insegnanti, potrà gioire al termine di un esame. Come svela il Vicolo delle News, gli allievi della scuola voteranno il compagno che, secondo il loro giudizio, merita la maglietta. La più votata sarà Nyv che, dopo aver ringraziato i compagni per la grande occasione, si presenterà davanti a tre giudici esterni. Dopo le esibizioni, i tre giurati decideranno di assegnare la maglia verde a Nyv che, d’ora in poi, continuerà ad esibirsi senza la paura di essere eliminata e di non accedere al serale. La decisione dei tre giudici esterni sta mettendo da parte anche il pubblico convinto che la maglia verde di Nyv sia meritata.

POLEMICA PER DUE ELIMINAZIONI

Grandi polemiche nella puntata odierna di Amici 19 per due eliminazioni. A lasciare la scuola saranno Skioffi e Ayub che, facendo parte della squadra che perderà la sfida, si presenteranno davanti alla commissione per non essere eliminati. Il verdetto decreterà l’addio di entrambi, ma a scatenare la polemica sarà l’addio di Skioffi i cui testi sono considerati innovativi e originali. Prima di congedarsi dal pubblico di Amici 19, Skioffi accuserà i compagni di non avergli dato il giusto spazio. In particolare, nel mirino del cantautore finirà Gaia che, da caposquadra, sarà accusata di non aver fatto esibirà Skioffi per quattro settimane di seguito mettendo sempre se stessa in evidenza. Un’accusa pesante che spingerà Gaia a lasciare lo studio. Nella scuola, inoltre, entreranno due nuovi ballerini: uno di danza classica Nicolaj e un altro scelto da Veronica Peparini.

AMICI 19: LE LACRIME DI GIULIA

Nel corso della puntata di Amici 19, ci sarà spazio anche per Giulia Molino. La cantante avrà un amaro sfogo lasciandosi andare alle lacrime dopo aver visto un filmato con i pareri di alcuni compagni che considerava amici. Maria De Filippi manderà in onda un filmato in cui Gaia, Martina, Stefano e Skioffi prendono in giro il modo di fare rap della cantante. I giudizi feriranno tantissimo Giulia che sarà difesa da Rudy Zerbi che sgriderà i quattro allievi esortandoli a dire in faccia alla persona interessata ciò che pensano. Giulia ammetterà di esserci rimasta male e di non aspettarsi tali giudizi. Sarà, dunque, una puntata ricca di eventi quella che andrà in onda oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA