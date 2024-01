Valentina Autiero e Diego Tavani stanno insieme?/ Avvistamento sospetto per gli ex di Uomini e donne

Valentina Autiero e Diego Tavani, i due ex concorrenti di Uomini e Donne più vicini che mai

Nelle ultime ore l’attenzione dei fan di Uomini e Donne si è focalizzata sull’avvistamento social di Valentina Autiero e Diego Tavani, due ex protagonisti del trono over del celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Valentina, nota al pubblico per la sua partecipazione fino al 2021-2022, ha condiviso la sua avventura in tv con cavalieri come Simone Virdis, Mattia Ciardo, Germano Avolio e David Scarantino. Dall’altra parte, Diego Tavani nel 2021 si era avvicinato a Ida Platano, all’epoca tronista di Uomini e Donne.

La loro conoscenza, tuttavia, ebbe una brusca interruzione quando Ida decise di fare un passo indietro, preoccupata per un coinvolgimento ritenuto esagerato. Diego, nel corso di quella stagione, aveva dichiarato il suo amore per Ida Platano, ricevendo anche il sostegno di Valentina Autiero attraverso i social, che aveva elogiato l’ex cavaliere anche dal punto di vista fisico.

Diego Tavani seduto al fianco di Valentina Autiero: è “ritorno di fiamma”?

Dopo la fine della frequentazione con Ida, Diego Tavani aveva intrapreso una relazione con Aneta Buchtova, terminando la loro partecipazione al programma nel maggio del 2021. La loro storia d’amore, nove mesi dopo, giungeva al capolinea per decisione di Diego. A distanza di anni dalla loro partecipazione a Uomini e Donne, sembra quindi che Valentina e Diego si siano incontrati.

Un indizio rilanciato dal sito isaechia.it, che racconta di una story pubblicata da Valentina, nella quale ha mostrato il ristorante in cui si trovava con alcuni amici e… con Diego al suo fianco. Se questa nuova frequentazione sia solo un piacevole ritrovo tra amici o se nasconda qualcosa di più, resta ancora un mistero, ma i fan attendono aggiornamenti…

