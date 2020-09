Valentina Autiero, Uomini e Donne/ Un 26enne per lei: Nicola Vivarelli…

Valentina Autiero non ha ancora trovato l’amore. La dama di Roma è tornata nel parterre di Uomini e Donne sperando di trovare finalmente l’uomo dei suoi sogni. Valentina, parlando con Maria De Filippi, ha ammesso di aver cambiato gusti. Se, infatti, qualche anno fa era solita perdere la testa per i belli e dall’aspetto “dannato”, oggi, preferisce gli uomini che hanno un aspetto più pulito. In particolare, Valentina ha ribadito di provare ancora interesse per Nicola Vivarelli il quale, però, continua a deluderla. Nonostante il giovane corteggiatore abbia chiuso il suo rapporto con Gemma Galgani, non ha ancora invitato ad uscire Valentina che, invece, si aspettava di poter almeno fare un’esterna con lui. Delusa e amreggiata per l’atteggiamento di Nicola, Valentina Autiero ha chiuso la porta a Vivarelli. La Autiero, dunque, resterà senza corteggiatori?

NUOVO CORTEGGIATORE PER VALENTINA AUTIERO

Sorpresa per Valentina Autiero nella nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi, infatti, annuncia l’arrivo in studio di un ragazzo che ha chiamato appositivamente per lei. Si tratta di un giovane corteggiatore che, dopo aver seguito le vicende sentimentali di Valentina ed essere rimasto colpito dalla sua personalità, ha deciso di provare a conoscerla meglio. Il primo incontro colpisce Valentina che decide di far restare il 26enne concedengoli una possibilità. Decisa e determina e, soprattutto allergica alle persone che perdono tempo, la dama di Roma troverà finalmente ciò che sta cercando? Come andrà la conoscenza con il suo nuovo corteggiatore? Come reagirà Nicola Vivarelli di fronte alla nuova conoscenza di Valentina? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.



