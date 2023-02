Valentina Baggio, la dedica al padre Roberto/ “A te che sei un tesoro prezioso”

Valentina Baggio la dolce dedica a papà Roberto: “A te che…”

Roberto Baggio, noto calciatore, ha sposato Andreina Fabbi nel 1999 dalla quale ha avuto tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo. Proprio la primogenita del codino più famoso dello sport ha voluto pubblicare una dedica a suo padre, in occasione dei suoi 56 anni.

Valentina Baggio scrive: “A te che mi hai insegnato a pensare, fare e sentire tutto con il cuore. A te che sei il mio migliore amico e la persona con cui più volentieri passo il mio tempo, che sia in silenzio o per giocare a carte. A te che sei un tesoro prezioso e ogni istante con te è impagabile“. Il bellissimo messaggio della figlia a Roberto, fa capire quanto speciale sia il loro rapporto. Non è mancato anche l’appoggio dei fan e i commenti da parte di amici e parenti che hanno apprezzato il gesto della donna.

Valentina Baggio, figlia di Roberto Baggio: “Essere sua figlia non è stato facile”

Valentina Baggio è la primogenita di Roberto Baggio e la moglie Andreina Fabbi; la donna ha svelato in una vecchia intervista al Corriere, che non è stato facile crescere come figlia di un personaggio così famoso: “È stato complesso, abbiamo cambiato molte città, Milano, Bologna, Vicenza“.

E ancora: “I compagni di scuola mi chiedevano sempre l’autografo e le bambine erano gelose, io poi ero molto secchiona, volevo solo studiare“. Valentina ricorda il rapporto con suo padre durante l’infanzia: “Mi accompagnava a lezione e metteva sempre un cd con i cori del Boca Juniors“. Lei, social media manager di Roberto Rosso, dichiarava in un’intervista a Io Donna: “Chi dovrei influenzare, come ripete sempre mio padre? Ci sono ormai professioniste in giro, lasciamo il lavoro a loro. Intendo fare altro nella vita e impegnarmi per il prossimo. Ci sono cose più interessanti di cui occuparsi”.

