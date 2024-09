Valentina Barbieri, chi è l’imitatrice e tiktoker

Tra gli ospiti della seconda puntata de La volta buona di Caterina Balivo troveremo Valentina Barbieri, nota imitatrice e tiktoker divenuta celebre negli ultimi anni per via delle sue divertenti imitazioni che hanno raccolto consensi e strappato risate a tantissimi fan. La giovane romana vanta un seguito molto importante sui social e le sue performance hanno spopolato, con video che hanno raggiunto migliaia e migliaia di views, nel corso dell’ospitata da Caterina Balivo sicuramente Valentina Barbieri tornerà sulla sua professione e racconterà qualche curiosità o dettagli.

Nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, Valentina Barbieri ha parlato di progetti di vita per i prossimi anni e desideri personali, svelando cosa le piacerebbe fare: “Ho diversi sogni nel cassetto, ma l’importante è essere felice, mi piacerebbe svegliarmi la mattina e fare qualcosa che mi piace e che mi faccia stare bene, sicuramente creare dei video è già un primo passo, ma non posso ancora definirlo un lavoro, una cosa a cui sicuramente aspiro è la tv o il cinema”. Inoltre Valentina Barbieri ha ammesso che tra dieci anni spera di essere felicemente sposata e con un figlio, insomma, una famiglia già composta e possibilmente gioiosa e spensierata.

Valentina Barbieri e il successo su TikTok: “Ho l’impressione di conoscere tutti”

Da diversi anni a questa parte Valentina Barbieri è diventata un punto di riferimento per molti giovanissimi sui social, la giovane romana vanta un seguito importante e del suo talento e delle sue abilità se sono accorti anche ai piani televisivi, l’abbiamo vista per esempio condurre format importanti come Casa Chi, ma tutto è nato dal boom di TikTok, una sorta di punto di raccolta per Valentina Barbieri, un punto di ritrovo e un momento di svago, che a tal proposito ha detto sulle colonne di Vanity Fair.

Riguardo al rapporto con i fan, Valentina Barbieri ha spiegato: “Su TikTok ho sempre l’impressione di conoscere tutti, anche se magari non ho mai scambiato una parola con nessuno”.