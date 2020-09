Valentina Bisti/ Il suo nuovo libro crea ‘scandalo’ al TG1

Valentina Bisti è uno dei volti storici del Tg1 e grazie al suo lavoro come giornalista e a quel punto di vista privilegiato sull’osservazione della vita, ha regalato di recente uno dei libri più emozionanti della letteratura odierna. Il suo Tutti i colori dell’Italia che vale mette in luce le storie di chi è riuscito a sopravvivere alle sfide poste dalla vita, di quelle persone che hanno fatto della speranza un baluardo per il futuro. tragedie, drammi, disperazione e una grande volontà di andare avanti nonostante tutto, a partire dai quei luoghi straordinari e unici come Matera e Bagnoregio.

“Troveremo tutti insieme una grande forza, per farcela, per andare avanti e godere di quello che la vita vorrà ancora regalarci”, ricorda nel suo testo, citando le parole del nonno Bruno. Oggi, giovedì 10 settembre 2020, Valentina Bisti sarà una delle ospiti che vedremo su Rai 1 nella nuova puntata di C’è tempo per. Un’ottima occasione per parlare del suo libro appena pubblicato e che sta permettendo alla giornalista di incontrare gli italiani in diverse città. L’impegno in tv però non manca: un mese fa ha partecipato al lancio della nuova edizione di Civita luogo del pensare, al fianco di Mario Brunello e del suo violoncello, oltre che a Paolo Crepet.

VALENTINA BISTI, IL SERVIZIO SOSPETTO SUL SUO LIBRO

Valentina Bisti ha lasciato la guida di UnoMattina, dopo aver raccolto il timone nella scorsa edizione al fianco di Roberto Poletti. Intanto continua ad entrare ogni mattina nelle case degli italiani per parlare di cronaca e attualità, grazie al suo ruolo di inviata del Tg1. Le polemiche però non sono mancate, soprattutto quando lo scorso agosto i giornali hanno gridato allo scandalo per via di un servizio ‘sospetto’ della rubrica Billy. Uno spazio dedicato ai libri e condotto dalla stessa Bisti, che si è ritrovata a lanciare un servizio sul suo stesso libro, dal titolo Tutti i colori dell’Italia che vale. Un episodio che, a detta di Libero, avrebbe agitato i piani alti del direttivo e che avrebbe messo in crisi il direttore Giuseppe Carboni.

Come scrive Dagospia, si tratta di un evento senza precedenti: nessun giornalista del Tg1 aveva mai parlato, prima di quel momento, dei propri libri. Eppure la Bisti è riuscita nell’impensabile, dando adito a teorie del complotto e della ‘marchetta’. Soprattutto alla luce della scelta del vicedirettore Bruno Luverà di intervistare la giornalista, per poi ridarle la linea al Tg1. Sarà stata una svista oppure una mossa strategica? Ai posteri la risposta alla polverosa domanda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA