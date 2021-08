Valentina Cenni e Frida Bollani, moglie e figlia Stefano Bollani/ La loro storia ‘colpa’ di Marisa Laurito

Valentina Cenni e Frida sono le donne più importanti della vita di Stefano Bollani. Frida è la figlia di Stefano, nata, dalla sua precedente relazione con Petra Magoni. La 16enne ha ereditato il talento artistico dai genitori e, pur essendo ancora giovanissima, è già un fenomeno. Cresciuta con due genitori artisti che l’hanno fatta crescere con la musica, Frida è consapevole di aver ereditato qualcosa da entrambi. “In scena mia mamma ha una forte presenza e una grandissima carica, è un po’ “pazza” e pure io un pochino lo sono. Anche papà sul palco diventa un po’ folle, ma in modo diverso. Entrambi hanno un punto in comune che amo tantissimo: l’umorismo“, ha raccontato Frida in un’intervista rilasciata al Quotidiano.net. Dopo la fine della storia con la mamma di Frida, Stefano Bollani ha ritrovato l’amore con Valentina Cenni con la quale condivide sempre l’amore per l’arte. Insieme, infatti, sono i protagonisti di Via dei Matti che torna in onda oggi in replica su Raitre.

Frida Bollani, figlia Stefano/ "Primo concerto? A 10 gg, sono cieca ma ho altri doni"

Valentina Cenni e l’amore con Stefano Bollani: a presentarli fu Marisa Laurito

L’amore tra Valentina Cenni e Stefano Bollani è nato da una presentazione. A far da cupido alla coppia è stata Marisa Laurito come hanno raccontato entrambi in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair ad aprile 2021. «Dieci anni fa. Eravamo in aeroporto: io andavo a Palermo a suonare Gershwin, lei a recitare Aggiungi un posto a tavola, ci ha presentati lei», ha raccontato Stefano. «Si è girata verso di me e mi ha detto “Questo è l’uomo della tua vita”. Io all’inizio ero un po’ combattuta…», ha aggiunto Valentina. «Poi è messo in mezzo anche il mio tour manager, in quei giorni a Palermo ci siamo visti spesso», ha aggiunto Stefano. Da lì alla nascita dell’amore il passo è stato breve.

