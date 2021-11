Valentina Cenni, moglie Stefano Bollani/ C’è Marisa Laurito dietro la loro storia…

Valentina Cenni è la moglie di Stefano Bollani, il compositore, pianista e cantante italiano. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti grazie allo zampino di un personaggio del mondo dello spettacolo. Di chi si tratta? Di Marisa Laurito che li ha presentati casualmente un giorno in aeroporto. A raccontato è stato proprio Bollani: “è successo dieci anni fa. Eravamo in aeroporto: io andavo a Palermo a suonare Gershwin, lei a recitare Aggiungi un posto a tavola, ci ha presentati lei”. Anche la moglie Valentina parlando del loro primo incontro ha detto: “si è girata verso di me e mi ha detto “Questo è l’uomo della tua vita”. Io all’inizio ero un po’ combattuta”.

I due condividono la passione per il mondo dello spettacolo, ma anche per il mondo dell’arte. Durante il lockdown dello scorso anno causa Covid-19, la coppia ha sperimentato in casa una serie di cose tra cui anche dei duetti insieme. “Abbiamo iniziato a farlo molto più spesso durante il primo lockdown, quando ci siamo ritrovati chiusi in casa. Cantare è diventato una sorta di cura. Io mi ero anche presa una polmonite, non da covid, e mi hanno proprio consigliato di cantare” – ha detto la regista intervistata da Vanity Fair.

Valentina Cenni e Stefano Bollani: il debutto in tv

Valentina Cenni e Stefano Bollani oltre ad essere una coppia nella vita privata lo è anche nel lavoro. Insieme, infatti, hanno condotto il programma televisivo “Via dei Matti numero 0” trasmesso su Rai3. Un format completamente diverso da quelli visti finora in tv che ha segnato anche un vero e proprio debutto per la coppia che si è ritrovata in tv per la prima volta insieme. Proprio la Cenni, che nella vita è anche una regista, si è raccontata dalle pagine di Vanity Fair rivelando: “ci siamo preparati per il programma dandoci tanti baci, cantando e godendoci la vita. Quel che più ci piace è condividere la bellezza, la gratitudine che proviamo per questa vita”.

Dal canto suo, invece, il marito Stefano Bollani, ha rivelato “è molto importante l’ascolto interiore”. La coppia ha deciso di portare in studio anche degli oggetti personali per rendere l’ambito il più possibile familiare: “le nostre pietre, a casa siamo circondati da cristalli che ci inondano di energia speciale. Un geode che ci è stato regalato dai nostri amici per il nostro matrimonio”.



