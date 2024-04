Valentina, chi è la fidanzata di Edoardo Franco/ Dedica d’amore all’Isola dei Famosi: “Guardo le stelle e…”

Edoardo Franco ha una fidanzata: chi è Valentina, citata all’Isola dei Famosi 2024

Edoardo Franco si è subito ritagliato un posto da protagonista in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il suo carattere esplosivo ed esuberante lo aveva già manifestato nel corso della partecipazione a Masterchef Italia 2023, edizione che ha poi vinto, ma ora torna a confermarlo nel reality ambientato in Honduras.

Oltre alla simpatia e all’ironia, il naufrago sta mostrando anche aspetti inediti del suo carattere, come il romanticismo. E infatti, durante una delle ultime notti trascorse in Honduras, Edoardo Franco ha non solo rivelato di avere una fidanzata, ma ha anche svelato che la ragazza in questione si chiama Valentina. Una rivelazione inedita, visto che finora credevamo che lo chef fosse single, non essendosi mai esposto sulla propria vita amorosa attraverso i social. Invece, una dedica romantica fatta sotto le stelle, sembra smentire questa idea.

Valentina, la fidanzata di Edoardo Franco in studio all’Isola dei Famosi per supportarlo?

Nel video di presentazione per l’Isola dei Famosi 2024, parlando proprio della sfera personale, ha dichiarato: “Non mi ritengo bello, al massimo posso ritenermi figo. Mettiamola così: mi piaccio! Prima di Masterchef però non è che si cuccasse troppo…” Facendo intendere che qualcosa fosse accaduto dopo il programma, Edoardo non si è comunque sbilanciato su una possibile fidanzata nella sua vita. In un video dall’Isola, lo chef però guarda le stelle di notte e dice: “Guardo il cielo e penso alla mia Valentina. Penso alla mia stella che non è qua con me”. Le stesse Valentina Vezzali e Luce Caponegro sottolineato il romanticismo del ragazzo verso la sua dolce metà, facendo, appunto, il suo nome. Chissà che non appaia dunque in studio all’Isola dei Famosi 2024 nelle prossime puntate, pronta a fare il tifo per lui.











