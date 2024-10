Chi è Valentina, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

La stagione di Uomini e Donne attualmente in onda ha portato nel parterre tanti nuovi protagonisti che il pubblico sta lentamente conoscendo. Tra le dame, oltre a Morena e Margherita che stanno creando diverse dinamiche per la conoscenza con Mario Cusitore, spicca anche Valentina, una dama dalla chioma riccia e il sorriso contagioso. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 15 ottobre 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Valentina non per presentarsi al pubblico, ma per raccontare i dettagli delle sue frequentazioni.

Di Valentina, non ci sono molte informazioni. E’ probabile, comunque, che abbia meno di 40 anni ma non si sa se sia mai stata sposata o se abbia figli. Le uniche cose certe sono le sue frequentazioni con due cavalieri del trono over con cui ci sono stati anche dei baci.

Valentina tra Mario Verona e Andrea: cos’è successo a Uomini e donne

Valentina, a Uomini e Donne, è stata particolarmente colpita da Mario Verona che, sin dalla scorsa stagione, ha strappato simpatie e Andrea, uno dei nuovi cavalieri del parterre che ha avuto la possibilità di presentarsi nel corso della stagione attualmente in corso. Valentina è uscita sia con Mario che con Andrea e con entrambi c’è stato un bacio. Valentina decide di continuare a conoscere entrambi ma cerca di spronare Andrea a cercarla di più e ad essere più presente. Andrea dice di essere bloccato dalle telecamere ma Maria De Filippi interviene chiedendogli se gli piaccia un’altra donna.

La conduttrice, così, fa il nome della tronista Martina De Ioannon e Andrea ammette di aver fatto il nome di Martina alla redazione, di considerarla non solo bella ma anche con un carattere forte ma di non provare per lei un interesse. Martina, a sua volta, spiega di non essere interessata.