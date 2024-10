Anticipazioni Uomini e Donne 2024, puntata di oggi 15 ottobre: passione in macchina per Mario Cusitore e Morena

Si preannuncia una puntata scoppiettante quella di oggi, 15 ottobre 2024, del dating show di Maria De Filippi. Oggi, infatti, verrà trasmessa parte delle attesissime registrazionidel 30 scorso in cui Mario Cusitore ha confessato di essere andato a letto con Morena Farfante, da lì in poi scoppierà il caos in studio. Spazio avranno anche gli altri protagonisti del parterre come Gemma Galgani, e Gabriele e Sabrina ma andiamo con ordine. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che dopo essersi seduto al centro dello studio Mario C. ha iniziato a parlare delle sue frequentazioni con Morena Farfante e Margherita Aiello. Con quest’ultima ha chiuso la definitivamente.

Tuttavia, parlando di Morena, Mario Cusitore si è lasciato andare a delle confessioni hot. Ha rivelato che tra lui e a la dama c’è stata una notte di passione scendendo anche nei particolari, aggiungendo che l’hanno fatto in auto, una Smart, fuori da una discoteca e rivelando anche particolari intimi e privati. Da Morena da parte sua non ha preso per nulla bene queste dichiarazioni e l’ha accusato di averla ferita e delusa. È scattata così una dura discussione tra Mario Cusitore e Morena Farfante, con quest’ultima che ha ribadito che avrebbe dovuto rispettare la sua privacy. Di tutta risposta il cavaliere non si è trattenuto nelle confessioni intime, arrivando persino a rivelare che la dama ha dimenticato le mutande in macchina.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 15 ottobre 2024: caos in studio tra Mario e Morena

E non è tutto perché, sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne 2024, in studio è scoppiata una violenta discussione tra Mario Cusitore e Morena Farfante degenerata subito in caos. Vi anticipiamo, inoltre, che il triangolo formato da Mario, Morena e Margherita Aiello continuerà anche nelle prossime puntate in un crescendo di colpi di scena Durante la puntata di oggi del dating show di Canale5, poi, spazio dovrebbero avere anche la sfilata del cavalieri, vinta da Diego Tavani.

E poi ancora, si uniranno al parterre due nuovi cavalieri, uno per Gemma Galgani e l’altro per Barbara De Santi. Sempre per quanto riguarda il Trono Over durante la registrazione c’è stata una violenta discussione tra Gabriele e Sabrina dopo che quest’ultima ha scoperto, durante la serata passata insieme, dei messaggi tra l’uomo ed un’altra dama Giovanna. Sabrina si è arrabbiata parecchio e la conoscenza tra i due riceverà una brutta battuta d’arresto.

Anticipazioni Uomini e Donne del 15 ottobre 2024: cosa succederà nella puntata di oggi

Infine per quanto riguarda le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi non è chiaro se spazio avrà anche il Trono Classico. I tronisti di questa edizione sono Francesca Sorrentino dopo il sentito discorso della puntata di ieri in cui ha ammesso di non essere solo una ragazza fragile e indifesa ma anche tanto altro ha conosciuto meglio Paolo, il ragazzo che ha fatto richiamare e c’è uscita in esterna. Martina De Ioannon, invece, prosegue la sua conoscenza con Ciro. I due si sono divertiti un sacco in esterna cimentandosi anche le karaoke.