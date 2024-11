Luca Barbareschi e la ‘separazione’ forzata dalla sorella restauratrice: “Mamma la portò via e poi…”

Valentina Barbareschi è la sorella di Luca, celebre conduttore, ex politico e concorrente di Ballando con le Stelle 2024. Alla sorella restauratrice Luca è molto legato, anche se ci sono alcuni ricordi che preferirebbe cancellare. Come quando da piccolino, la madre lo abbandonò portando con sé Valentina. “Fu un’estate terribile perché mia madre scappò con un altro uomo e portò con sé mia sorella”, ricorda lo showman in una intervista a Vieni da Me di qualche tempo fa.

“Si portò via mia sorella appena nata che io amavo tantissimo”, sottolinea amaro Luca. Oggi sua sorella Valentina Barbareschi è una delle restauratrice più affermate e apprezzate in Italia. Vive a Torino, dove si è trasferita dopo una esperienza lavorativa di prestigio a Milano. Ed è proprio a Torino che Valentina comincia a farsi strada, coltivando una clientela privata e iniziando a collaborare con le Soprintendenze del Piemonte.

Il legame del conduttore con la sorella Valentina Barbareschi

Durante le registrazioni di In barba a tutto, uno dei programmi condotti da Luca Barbareschi, non è passato inosservato l’omaggio alla sorella da parte del presentatore. Alle sue spalle, infatti, tante immagini di Torino, piazza Vittorio, la Mole Antonelliana, la città cara a Barbareschi dove vive la sorella Valentina, che proprio nel capoluogo del Piemonte ha scritto la sua storia di restauratrice.

Chissà che questa sera, durante la puntata di Ballando con le Stelle 2024, non ci sia occasione per approfondire il rapporto e il legame di Luca e sua sorella Valentina Barbareschi. Un legame non privo di sofferenza e incomprensioni, ma fatto anche di tanto amore e ammirazione reciproca.

