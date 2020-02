Valentina D., chi è la nuova dama di Uomini e donne?/ Armando Incarnato pronto…

E alla fine sembra proprio che a Uomini e donne spunterà una nuova dama. Come sempre si parla del trono over e dei “giovani” di questa parte del programma che tante soddisfazioni regala a livello di ascolti tv. Al centro dello studio siederà Valentina D, mulatta, bella come il sole e donna in carriera, e gli occhi di tutti si poseranno subito su di lei così come le polemiche. La donna racconterà un po’ della sua vita svelando: “Ho 37 anni, faccio la parrucchiera, ho aperto un’attività mia da un anno, ho un figlio di nove anni”. Il suo racconto è molto semplice e lineare e conquista subito Gianni Sperti che fa notare che c’è qualcuno che l’ha già puntata e che quello è Armando Incarnato. Secondo le anticipazioni, infatti, per lei il bel napoletano mollerà subito la sua attuale conoscenza che farà notare la poca linearità del suo comportamento.

CHI E’ VALENTINA D? LA NUOVA DAMA DI UOMINI E DONNE CHE STUZZICA LA VOGLIA DI ARMANDO…

Gianni Sperti poi fa notare a Valentina D che Armando Incarnato la guardava con un intenso sguardo mentre lei era al centro dello studio per presentarsi e lei sembra comunque pronta a conoscerlo anche se l’opinionista fa notare che il suo uomo ideale è più uno biondo con gli occhi azzurri. L’unica cosa che sappiamo è che la dama è sicuramente molto attraente (la potete vedere in foto prima della puntata) e porterà scompiglio tra i giovani del programma i cui rapporti sono già molto tesi e intricati. Chi sarà la nemica di Valentina D e come si muoverà se deciderà davvero di dare il suo numero ad Armando Incarnato? Come canoni di bellezza sembra che Valentina D si avvicini molto all’ex del napoletano, Jeanette, che abbiamo visto in trasmissione, che sia la volta buona per lui?

© RIPRODUZIONE RISERVATA