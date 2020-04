Valentina Dallari e Junior Cally si sono lasciati/ “Sparito, mi fanno vomitare…”

Pubblicità

Valentina Dallari e Junior Cally si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata l’ex tronista di Uomini e Donne che, pur essendo molto riservato, ha deciso di svelare ai followers quello che è accaduto tra lei e il rapper. “Io odio queste cose, mi fanno vomitare. Praticamente il mio fidanzato non l’ho mai più sentito. Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso”, annuncia in una serie di storie pubblicate su Instagram una Valentina molto arrabbiata. Tra l’ex tronista e il rapper sembrava andare tutto a gonfie vele. La Dallari, infatti, è stata accanto a Junior Cally anche durante la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Qualcora, però, nelle ultime settimane, sembra che sia andato storto. “Quindi in realtà, visto che me lo chiedete sempre, è da un mese non lo sento”, aggiunge ancora la Dallari che poi svela un ulteriore particolare – “Ovviamente mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato”.

VALENTINA DALLARI CONTRO JUNIOR CALLY: “PUBBLICA FOTO DEL CU*O CHE GLI MANDANO IN DIRECT”

Abituata a tenere la propria vita privata lontano dai social, Valentina Dallari, stavolta, sceglie di raccontare cos’è successo con il fidanzato Junior Cally. Sparito da un giorno all’altro dalla sua vita, continuerebbe ad essere presente sui social. “È sparito completamente, poi adesso se ne esce con queste storie, dove posta dei direct dove le put**ne gli mandano la foto del cu*o”, spiega l’ex tronista che poi prende totalmente le distanze dal rapper. “Naturalmente io da questo personaggio e da queste persone mi discosto completamente. Non sono una persona che sta con gente del genere. Mi fa anche tristezza”, aggiunge ancora la Dallari profondamente arrabbiata. Poi si rivolge alle ragazze che la seguono lanciando loro un messaggio: “Ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le pal*e di mollarvi. Io ho avuto rispetto di questa situazione. Ripeto, odio il gossip, ma questa è stata troppo una mancanza di rispetto. No grazie“, conclude citando il titolo della canzone portate da Junior Cally a Sanremo.



