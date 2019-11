Valentina Dallari/ Gaffe su Jasmine Carrisi: “Rifatta? Se sta bene con se stessa…”

Valentina Dallari a “La Vita in Diretta” parla degli insulti social con Patrizia De Blanck, Marina La Rosa e Giampiero Mughini. Anche l’ex tronista di Uomini e Donne è stata vittima degli hater. «Ormai hanno accesso tutti a internet», commenta la dj che però commette una clamorosa gaffe con la complicità dell’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi. Il conduttore Alberto Matano mostra gli attacchi subiti da Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: gli utenti sui social l’hanno presa di mira perché ritengono che si sia rifatta. Critiche a cui la stessa ragazza ha replicato nel salotto di Barbara D’Urso. Ma in studio fraintendono tutto: danno per scontato che si sia rifatta partendo proprio dagli insulti. «È vero che i genitori hanno un ruolo importante, ma non c’è mica tutta questa psicanalisi attorno a questa vicenda», inizia Valentina Dallari. E poi scivola sulla buccia di banana: «Questa ragazza credo sia maggiorenne. Allora, io non sono pro-chirurgia, ma una ragazza deve sentirsi in pace con se stessa. Se questa ragazza si sente e i genitori se lo possono permettere, non vedo perché non farlo».

VALENTINA DALLARI E LA GAFFE SU JASMINE CARRISI

Interviene Marina La Rosa che anziché parlare degli attacchi social, continua con questa storia della chirurgia plastica. «Se avessi una figlia con un seno molto piccolo e per lei rappresenta una cosa invalidante, sarei io a portarla da un chirurgo. Ma queste punturine alle labbra? Sembrano tutte plastificate». E allora Valentina Dallari ribatte: «Non possiamo sapere come si sente una persona con se stessa. Anche io ero critica, ma ho imparato a rendere conto solamente a me stessa». Alberto Matano, che evidentemente è ignaro di tutto, parla poi con la sua ospite dell’anoressia. «Sono stata ricoverata un anno, perché sono arrivata a pesare 37 chili. Ho ricevuto insulti quando ero malata. Mi hanno scritto di tutto, ma per me è inaccettabile che si vada ad attaccare una persona malata. Questo è successo anche con Nadia Toffa ed Emma Marrone». Valentina Dallari ha poi rivelato di essere stata attaccata per aver attaccato chi faceva bodyshaming.

© RIPRODUZIONE RISERVATA