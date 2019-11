“Valentina Dallari ha rubato soldi ed è fuggita”/ Salta serata, organizzatore attacca

«Valentina Dallari ha rubato i soldi ed è scappata». Questa la pesante accusa che è stata rivolta all’ex tronista di Uomini e Donne. Il caso è scoppiato sui social, dopo che la dj ha annullato una serata in un locale della provincia dell’Aquila. Lei ha parlato di una «situazione grave» che si è venuta a creare e per la quale ha dovuto rinunciare al lavoro. Ma sui social l’organizzatore ha lanciato un’accusa pesante nei confronti di Valentina Dallari. Nelle sue Instagram Stories Ivan Iacutone sostiene che la giovane si sia presentata presso l’hotel prestabilito e «messa al corrente di tutto, le è stato dato vitto, alloggio e tutto il resto come accordato». Dopo però ha voluto cambiare hotel in cui alloggiare, quindi l’organizzatore l’ha prenotato e pagato «per farla contenta». Ma qualcosa è andato storto. «Nel secondo hotel non si è mai presentata. Ha rubato tutti i soldi, compreso il pagamento del secondo albergo ed è scappata via insieme all’altro impostore […], suo driver, non effettuando la prestazione artistica».

“VALENTINA DALLARI HA RUBATO SOLDI ED È FUGGITA”, LE ACCUSE DI UN ORGANIZZATORE

L’organizzatore Ivan Iacutone ha spiegato su Instagram che la vicenda è stata affidata ai suoi legali. Valentina Dallari invece sui social aveva affermato: «Sto tornando adesso, mi sto facendo altre cinque ore di macchina, perché ieri avevo una data prestabilita già in questo posto in Abruzzo e che, purtroppo, non è potuta esserci perché ci sono stati dei grandissimi, enormi, problemi». Nelle Instagram Stories però aveva anche spiegato che l’hotel e la location non erano quelle prestabilite dal contratto. «Mi sono trovata in una situazione abbastanza greve in cui non si poteva assolutamente lavorare, almeno io non sono abituata a lavorare così. È stato brutto, mi dispiace per chi mi stava aspettando, ma purtroppo non è stata colpa mia». E quindi aveva concluso: «Queste cose capitano, ma non volevo capitasse a me». L’ex tronista di Uomini e Donne però non ha ancora replicato alle accuse che le ha rivolto l’organizzatore della serata che è saltata.

