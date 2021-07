Valentina Diouf/ Dal Brasile alla Corea, giramondo per il Kilimangiaro Estate

Valentina Diouf sarà ospite questa sera di Camila Raznovich al Kilimangiaro Estate, la trasmissione di Rai 3 che permette ai telespettatori di viaggiare per il mondo, almeno con la vista e la fantasia: la pallavolista classe 1993 ha sicuramente molto da raccontare, perché Valentina Diouf nel corso della sua carriera ha giocato sia in Brasile sia in Corea del Sud, che saranno naturalmente le due nazioni raccontate da Diouf nella sua partecipazione al noto programma. Naturalmente, potremmo dire che già le origini familiari di Valentina Diouf sono un giro del mondo: padre senegalese e madre italiana, nasce a Milano il 10 gennaio 1993 e la sua carriera di pallavolista per molti anni si lega naturalmente al campionato italiano. Dopo l’esperienza nel Club Italia, Diouf gioca a Bergamo, Modena e soprattutto Busto Arsizio, ma nel 2018 ecco la decisione di trasferirsi in Brasile, per vestire la maglia del Bauru nella Superliga Série A, squadra con cui Valentina Diouf si aggiudica il Campionato paulista 2018 ripercorrendo le orme di Francesca Piccinini, che fu la prima pallavolista italiana a giocare con un club brasiliano.

VALENTINA DIOUF, DAL BRASILE ALLA COREA DEL SUD

Dopo l’avventura in Brasile, coronata pure dal successo sul campo, Valentina Diouf decide di andare alla scoperta anche dell’Asia e per la precisione della Corea del Sud, trasferendosi nel 2019 nella V-League coreana per giocare con la maglia del KGC Ginseng. Una esperienza questa davvero speciale, che ha segnato un netto salto culturale rispetto al mondo pur sempre “latino” del Brasile. D’altronde Valentina Diouf unisce l’Italia (Europa) e il Senegal (Africa) per le sue origini, ha giocato prima in Brasile (America) e poi in Corea del Sud (Asia), dunque è sicuramente l’ospite perfetta per una trasmissione come il Kilimangiaro Estate.

Adesso però Diouf, all’età di 28 anni, ha deciso di rientrare in Italia e nel campionato di Serie A1 2021-2022 giocherà con la Wealth Planet Perugia. L’obiettivo magari potrebbe essere quello di riconquistare la maglia azzurra: un viaggio che sicuramente sarebbe piaciuto a Valentina Diouf è quello a Tokyo per le Olimpiadi che cominceranno fra meno di una settimana, ma non fa più parte della Nazionale del c.t. Davide Mazzanti, le cui stelle però sono altre due ragazze di origini africane, Paola Egonu e Miriam Sylla, per le quali Diouf ha fatto in un certo senso da apripista.

