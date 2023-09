VALENTINA E ALESSANDRO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Due passati difficili: “Sono diventato freddo quando…”

La seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2023 ha il via con le presentazioni di Valentina, 29 anni di Bergamo, e Alessandro, 28 anni di Milano. Prima di convolare a nozze i due si raccontano agli esperti, svelando parti difficili della loro vita. La prima a raccontarsi è Valentina, che rivela: “L’amore è stato un po’ sospeso fino ad oggi. Ho vissuto relazioni brevi e di poca importanza. Ho provato forti emozioni però è sempre stata più forte la mia voglia di viaggiare, esplorare il mondo. Poi sono stata obbligata a fermarmi ed è stata tosta.”

Queste invece le rivelazioni di Alessandro: “Io ha avuto una relazione molto lunga, durata 9 anni, poi quando c’è stata la rottura sono stato molto male. La mia azienda aveva appena chiuso, io avevo lasciato il calcio, lei era il mio salvagente ma mi ha abbandonato. Sono diventato una persona molto fredda nelle relazioni, e questo non mi permette di vivere le relazioni come vorrei io. Ti senti solo”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C’è grande curiosità di scoprire qualcosa in più sul conto di Valentina e Alessandro, una delle coppie esplorate meno nel corso della prima puntata di Matrimonio a Prima vista 2023. Le primissime impressioni sulla terza coppia suggeriscono cautela, in quanto entrambi i concorrenti appaiono abbastanza “problematici”. Nel senso che, almeno apparentemente, Alessandro e Valentina sembrano caratterialmente molto lontani e potenzialmente poco compatibili. In particolare, secondo le amiche della sposa, Valentina cerca un uomo che che le sappia tenere testa e la “tranquillità” caratteriale di Alessandro rischia di non combaciare coi suoi desiderio.

Ma quali sono invece i desideri di Alessandro? Lo sposo di Matrimonio a Prima vista 2023 è tutto da scoprire. Quel che sappiamo di lui è che lavora come analista e programmatore informatico. E’ legatissimo alle due sorelle, che spesso sono le sue due prime consigliere nella vita e in amore.

Per quanto concerne Valentina invece, sappiamo che vive a Bergamo e che dopo aver fatto l’animatrice nei villaggi turistici per dieci anni, adesso lavora in un’agenzia viaggi. Amante della cucina e dei viaggi, cerca un uomo sicuro e che possa “tenere a bada” il suo carattere forte. Solitamente, con questi presupposti, non abbiamo visto nascere grandi amori a Matrimonio a prima vista; piuttosto sono seccatura spesso scambi pepati e discussioni molto accese, poi finite nel peggiore dei modi.

Dunque cosa accadrà quando Valentina e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista 2023 saranno a tutti gli effetti marito e moglie? Riusciranno a sovvertire le prime previsioni pessimistiche o faticheranno a trovare un incastro all’interno della coppia? Appuntamento fissato per questa sera, mercoledì 20 settembre, per saperne di più.











