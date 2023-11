Valentina e Alessandro stanno insieme/ “Vogliamo conoscerci”: prosegue la storia a Matrimonio a Prima Vista

Alessandro e Valentina, prosegue la conoscenza a Matrimonio a Prima Vista 2023!

Valentina spiega: “Sono sempre stata molto sincera e diretta nei suoi confronti. A volte anche troppo”. Alessandro ha reagito inizialmente male per poi capire che non era quello il modo per affrontare i problemi. Così, ha cominciato a comportarsi in maniera diversa e la moglie lo ha notato fin da subito. “Ale forse non se ne rende conto ma a me ha dato tantissimo. Io non conoscevo nessun altro modo per conoscere qualcuno se non tramite la comunicazione, ossia parlando e dire ciò che si pensa. Lui mi ha detto che invece c’era un altro modo, ossia il contatto fisico. Lì mi ha aperto un mondo. Il fatto di lasciarmi andare e affidarmi a qualcuno, quello sì. È stata una delle cose fondamentali che ho imparato e sto ancora imparando da lui”, spiega Valentina. La giovane è riuscita a superare anche la mancanza di attrazione fisica: “Non nego che questa difficoltà, soprattutto nelle ultime settimane, si è ripresentata. Ma non voglio che questa cosa mi faccia fare dei passi indietro”. Con il dialogo, i due hanno trovato anche una buona intimità fisica, come spiega Alessandro. “Abbiamo tante differenze ma io mi sento anche tanto complementare con lui. Dove non arriva lui, arrivo io e viceversa”, spiega Valentina, che aggiunge: “Non voglio rinunciare a me ma il fatto di averlo vicino deve essere un arricchimento”. “È vero, non è scattato quel qualcosa all’inizio, ci sono state delle difficoltà, ma non ho nessun motivo ad oggi nel voler continuare questa conoscenza”, dice Valentina. Anche Alessandro è d’accordo: “Io c’ho pensato molto e mi trovo in linea con quello che dice lei. Questa è la fine di un percorso e l’inizio di un altro. Siamo consapevoli che vogliamo conoscerci”.

Matrimonio a Prima Vista 2023, 8a puntata/ Diretta: Valentina e Alessandro si "scelgono"!

Alessandro e Valentina, il confronto davanti agli esperti a Matrimonio a Prima Vista

Cosa faranno Alessandro e Valentina? Il primo ad arrivare al confronto con gli esperti è lui. “Lei è una persona che mi ha spinto oltre i miei limiti ma questa cosa mi è piaciuta un sacco. Arrivo ad oggi contento, consapevole dei miglioramenti che sto affrontando” spiega il marito. “Inizialmente non c’ho creduto tanto quando non è scattato ma poi ci siamo messi a tavola e abbiamo detto ‘Vediamo dove possiamo andare’. Questo ha fatto scattare almeno in me una sfida. Al di fuori di questo percorso avrei lasciato stare invece questo ci ha dato modo di continuare. È stato difficile ma siamo riusciti ad andare avanti”. Dopo un momento difficile a inizio percorso, i due sono cresciuti e maturati insieme. Riguardo la convivenza, i due spiegano che all’inizio avevano paura, essendo la prima volta per entrambi. Le cose, però, sono andate molto bene.

GIANNA E JUANCHI SI SONO LASCIATI/ Restituite le fedi a Matrimonio a Prima Vista 2023

Alessandro D’Agate e Valentina Mangili insieme anche dopo Matrimonio a Prima Vista 2023?

La coppia Alessandro D’Agate e Valentina Mangili, tra le più apprezzate di questa edizione, ha deciso di continuare la loro relazione al di fuori del contesto televisivo di Matrimonio a Prima Vista 2023. Sebbene il loro percorso all’interno del programma sia stato più tumultuoso rispetto ad altri partecipanti, hanno superato le loro incertezze, costruendo una convivenza pacifica e reciproco rispetto. La conclusione dell’esperimento, dunque, sembra rappresentare un nuovo inizio per entrambi, un punto di partenza per approfondire la loro relazione.

SONIA E ALBERTO STANNO INSIEME/ Prosegue la storia a Matrimonio a Prima Vista 2023!

Malgrado le difficoltà iniziali, la coppia lombarda ha recuperato terreno nel corso delle settimane, costruendo nuovi presupposti. Tuttavia le perplessità non mancano: Valentina sembra non essere certa di Alessandro, nel senso che non è sicura del fatto che il ragazzo rappresenti il suo partner ideale. Però lo apprezza nei comportamenti, nei modi di fare e nella sincera schiettezza con cui si rapporta a lei. Ad esempio, nella scorsa puntata, l’ha messa al corrente di aver ricevuto una chiamata dalla sua ex storica. Una dote, quella della trasparenza, che ha apprezzato.

Le perplessità di Valentina su Alessandro: quale futuro per la coppia?

Di sicuro la coppia formata da Alessandro e Valentina piace moltissimo al pubblico di Matrimonio a Prima Vista 2023. Le dinamiche della loro relazione hanno intrigato gli spettatori nel corso di queste settimane, ma ora che le telecamere del programma si spegneranno definitivamente, bisognerà capire se tra i due le cose andranno per il verso giusto. Stando alle anticipazioni della puntata in onda questa sera, l’esperta Nada Loffredi, inviterà Valentina a riflettere sulla differenza tra emozione e sentimento.

La psicologa spiega che l’eccitazione, conosciuta come “farfalle nello stomaco”, non rappresenta necessariamente l’ingrediente essenziale per innamorarsi. Nonostante questo, Valentina sembra essere ancora perplessa. Decidendo di condividere queste riflessioni con Alessandro, la reazione del partner non è delle migliori. Alessandro, alla luce delle confessioni, si sentirà inadeguato e addolorato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA