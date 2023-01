Valentina e Corrado, matrimonio finito per un tradimento “virtuale”/ Pace a C’è posta per te?

Valentina e Corrado, matrimonio finito per un tradimento: lei chiede scusa a C’è posta per te

La puntata di C’è posta per te del 28 gennaio 2023 ha tra le sue storie anche quella di un matrimonio interrotto. La protagonista è Valentina che dopo 15 anni di matrimonio è stata lasciata dal marito Corrado che si è rivolto ad un avvocato per ottenere una separazione consensuale. Lui è convinto che Valentina l’abbia tradito perché ha scoperto dei messaggi di lei con un altro uomo. Le però dichiara di non averlo mai tradito fisicamente ma solo ‘virtualmente’, attraverso i messaggi con un altro.

Valentina però svela che suo marito, nonostante quanto accaduto, la sera torna a casa e con lei ha rapporti intimi, “ci amiamo”, fa sapere. Valentina racconta poi di un uomo con valori antichi, per cui la donna deve solo essere madre e moglie. Valentina lo è ma inizia a starle stretto, così inizia a lavorare, scatenando però discussioni col marito: “Mi era consentito lavorare ma solo al mattino, perché altrimenti tolgo spazio ai miei figli”, continua la donna.

Valentina e Corrado, pace a C’è posta per te?

È in questa atmosfera che Valentina si avvicina ad una persona che è il contrario del marito: le fa complimenti, apprezza la sua intraprendenza nel lavoro, i suoi progetti. Di fronte all’essere ignorata dal marito e invece apprezzata da quest’altro uomo, Valentina inizia a scrivergli sempre più spesso, fino a quando viene scoperta dal marito. La donna ha però compreso che la famiglia è per lei la cosa più importante, per questo spera oggi di riappacificarsi con marito Corrado.

