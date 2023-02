Valentina e Simona, sorpresa al papà a C’è posta per te/ “Mamma è morta ma tu devi restare con noi”

Valentina e Simona, toccante sorpresa al papà Gianfranco a C’è posta per te 2023

La puntata di C’è posta per te 2023 del 4 febbraio si conclude con la storia di un regalo. Maria De Filippi presenta in studio Il Volo: Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre cantanti sono il dono che Valentina e Simona vogliono fare al loro papà

“Ad aprile abbiamo perso mamma e non vogliamo perdere papà. – hanno raccontato le due donne – Ci rimaniamo male quando lui ci dice ‘Voi andate avanti per le vostre bambine, per me non ha senso stare qui, io voglio andare dalla vostra mamma’”. A settembre del 2021 la donna inizia ad avere una tosse che peggiora sempre di più. Arriva la terribile diagnosi dopo una Tac perché ha del liquido nei polmoni e qualche tempo dopo finisce su una sedia a rotelle. Poco tempo dopo la donna morirà.

Valentina e Simona, la lettera al papà dopo la morte della mamma

Da quel giorno Gianfranco ha perso la voglia di vivere e dichiara giorno dopo giorno di voler raggiungere sua moglie. Da qui la decisione di Valentina e Simona di chiamare C’è posta per te e, con l’aiuto di Maria De Filippi, dare coraggio al loro papà di andare avanti al loro fianco. “Papà, da quando mamma non c’è più, nei tuoi occhi vediamo tanta tristezza e questo a noi fa tanto male. – esordisce la figlia una volta aperta la busta – Conosciamo la tua sofferenza, però anche se siamo tanto grandi, abbiamo ancora bisogno di te”.

