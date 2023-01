Valentina e Stefano, piovono critiche web/La reunion dopo C’é posta per te non piace

C’é posta per te 2023, Valentina e Stefano tornano al centro dell’attenzione web: piovono critiche e accuse social

A poche ore dalla nuova e seconda puntata di C’é posta per te 2023, fa discutere nel web la reunion di Valentina e Stefano, la coppia protagonista assoluta al debutto TV del people show. Nelle ore dell’attesa per il nuovo appuntamento TV del people show di Canale 5, gli utenti del web si scagliano contro la coppia in una serie di attacchi, in primis destinati a Valentina, rea per la rete di aver piegato la sua dignità a beneficio della condotta matrimoniale di Stefano all’insegna della manipolazione.

In occasione della prima puntata del rinnovato format della posta del cuore prodotto e condotto da Maria De Filippi, Valentina ha chiamato al centro studio il marito Stefano, chiedendogli di darsi una seconda chance in amore dopo gli alti e bassi vissuti in coppia, come consorti. Una storia che, con il racconto del tradimento di lei verso di lui con un altro in risposta agli insulti ed altre mancanze di attenzione e rispetto di lui verso la moglie, da subito si é presentata come quella di un amore tossico. O almeno così la bollano i più tra i telespettatori attivi via social, in primis i Ferragnez, Chiara Ferragni in particolare che prende le difese di Valentina, e il Telefono Rosa.

“Essere umiliata, trattata male, derisa, sentirsi costretta a svolgere alcune mansioni o attività solo perché donna, alzare la voce, sbattere i pugni e rompere oggetti. Questo non è amore, ma VIOLENZA PSICOLOGICA e come tale va combattuta e non normalizzata in Tv”, si legge nel post di pronta difesa a prima firma Telefono Rosa, per Valentina. Tuttavia, nella prima puntata di C’é posta per te 2023, Valentina é riuscita a farsi aprire la busta della posta del cuore di Stefano, con il beneplacito della conduttrice Maria De Filippi.

Valentina e Stefano tornano insieme: gli indizi e le reazioni web

Il che si direbbe solo l’inizio del ricongiungimento della coppia di consorti. Ad avvalorare la reunion degli sposi é una serie di segnali social. Valentina, a dispetto delle critiche sulla coppia, condivide online un post che immortala i due consorti insieme e dalla caption sibillina:” Torneremo a sorridere, perché quello che sei in fondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero. E’ facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei. Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei. E sì torneremo a sorridere, ma di nuovo insieme”. E non solo. In replica ai detrattori, poi, la moglie difende la sua lovestory e in particolare il marito dalla critica di un utente che lo definisce “mostro”: “Ci sono stati errori che potevano essere evitati, ma se siamo andati lì è stato solo per ricongiungerci”.

Ma a poche ore dal ritorno in TV di C’é posta per te, c’é chi tra gli utenti infiamma la polemica web sollevatasi sulla coppia, con critiche rivolte non solo a Stefano, ma anche a Valentina. Questo per aver perdonato il marito a fronte di un amore ritenuto tossico.











