Valentina, ex di Vito Coppola/ Frecciatine ad Arisa ” Se son rose fioriranno, no?”

Da un po’ di tempo, la presunta relazione tra Vito Coppola ed Arisa sta facendo infiammare il web che vorrebbe scoprire il più possibile sulla coppia indagando anche sulle ex del ballerino, tra cui Valentina Sica, una sua ex storica, che stanca dei gossip ha pubblicato un lungo post in cui dice la sua opinione e lancia qualche frecciatina alla cantante.

Il suo lungo post è iniziato con: “A questo punto mi sembra doveroso far chiarezza su una vicenda che ha inaspettatamente suscitato tanto interesse: la storia tra me e Vito Coppola […] Nell’ultimo periodo sono state numerose le vessazioni ed insistenze da parte di testate giornalistiche e/o presunte tali. Io e Vito siamo stati insieme 6 anni, di cui 3 in convivenza, ma la nostra storia è terminata un anno fa, con esattezza nel dicembre 2020. Perciò non vi è stato alcun tipo di tradimento, Vito non è un traditore e io non sono una vittima”.

Valentina Sica, ex di Vito Coppola ha un messaggio per Arisa

Valentina Sica all’interno del suo post ha voluto rispondere a tutti coloro che in questo periodo definito la donna come “tradita” da Vito Coppola, ma ha anche voluto lasciare qualche messaggio sottointeso per Arisa scrivendo: “Tanto se son rose fioriranno, no?” riferendosi alle parole pronunciate dalla cantante durante un’intervista al Corriere della Sera.

La ragazza ha poi parlato del bacio andato in diretta tra Vito Coppola e Arisa affermando: “Scelgo di non esprimere alcun parere a riguardo al fine di non influenzare in un modo o nell’altro il pensiero delle masse. Mi è dispiaciuto però apprendere alcune affermazioni insinuanti e diffamanti rivolte alla sua persona, in quanto lui non ha bisogno di nessuno per spiccare”. Dopo aver difeso il suo ex fidanzato la ragazza ha voluto mandare ancora un altro messaggio ad Arisa: “So che le persone sognano gli happy ending, ciò che non mi aspettavo era che ad un programma come Ballando con le Stelle vi si partecipasse per trovare l’anima gemella”.

