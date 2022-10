Valentina Fabris è diventata mamma/ L’annuncio in diretta a Quarto Grado: “Auguri”

Finale davvero lieto quello della puntata di ieri sera di Quarto Grado, con l’annuncio della nascita del figlio di Valentina Fabris, giornalista del programma di Rete Quattro. A dare la comunicazione ci ha pensato il padrone di casa, Gianluigi Nuzzi, che negli istanti finali del talk, prima di congedarsi dopo la lunga diretta, ha spiegato: “E’ stata una puntata ricca di tensioni, di documenti, e di testimonianza esclusive come quella di Anna Boiardi (riferendosi all’intervista al nipote di Alessia Cipriani ndr) che ha raccolto ad inizio puntata, adesso però permetteteci un bellissimo momento, vero Alessandra”.

Al suo fianco vi era Alessandra Viero, co-conduttrice dello stesso programma in onda tutti i venerdì sera sul quarto canale, che ha confessato: “Si vogliamo chiudere con una notizia molto bella per noi per la nostra redazione, vogliamo dare un abbraccio alla nostra collega Valentina Fabris e al marito Massimiliano perchè nato il piccolo Ludovido, davvero benvenuto Ludovico e un abbraccio doppio a Vale, lei sa perchè”.

VALENTINA FABRIS, E’ NATO LUDOVICO: “UN ABBRACCIO ANCHE AI NEO-NONNI”

Quindi ha ripreso la parola Gianluigi Nuzzi, che sempre riferendosi alla maternità di Valentian Fabris ha spiegato: “Anche un abbraccio, permettetemi da parte di tutto Quarto Grado, ai genitori sia di Massimiliano sia di Valentina, noi li abbiamo conosciuti tutti quando si sono sposati, siamo andati tutti in Veneto a questo matrimonio, un grande augurio speciale a questi neo nonni a cominciare dalla mamma di Valentina, una signora di grande classe”.

Valentina Fabris lavora in Mediaset da 14 anni, così come si può evincere dal suo curriculum su Linkedin, dopo essersi laureata presso l’università milanese IULM, laurea magistrale in televisione, cinema e produzione multimediale, oltre ad una precedente laurea triennale in scienze della comunicazione, editoria e giornalismo all’università di Verona. Nel corso della sua carriera ha svolto il lavoro di redattore e pr fino a quello attuale da giornalista.

