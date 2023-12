Valentina Ferragni compie 31 anni/ Il regalo del fidanzato, Matteo Napoletano, fa il giro del web!

Chiara Ferragni, la sorella minore Valentina Ferragni compie gli anni

Nel mezzo della bufera mediatica e di giustizia che vede coinvolta la sorella webstar Chiara Ferragni, Valentina Ferragni compie gli anni e diventa virale! Accade in un clima delle festività natalizie a cavallo tra il Natale 2023 e l’Epifania 2024, passando per il Capodanno 2024 piuttosto compromesso nella Ferragni family, per effetto della vicenda che vedrebbe Chiara Ferragni accusata di muovere pubblicità ingannevole. Questi, relativamente alla vendita dei pandori Balocco e le uova Dolci Preziosi messi sul mercato con una promessa di donazioni di quota parte degli incassi in favore all’Ospedale Santa Margherita di Torino.

Valentina Ferragni compie 31 anni e la festeggiata é la più piccola tra le sorelle Ferragni, che nel giorno della sua festività ricorrente il 28 dicembre 2023 condivide via social la sorpresa pensata per lei dal fidanzato di diversi anni più giovane, Matteo Napoletano. Un momento festivo che, per mezzo della condivisione social della testimonial di Labello e sorella della webstar più discussa del momento in Italia, Chiara Ferragni, diventa virale nel web.

La brand-ambassador Valentina Ferragni, quindi, torna a pubblicare contenuti personali sul suo profilo Instagram, rendendo partecipi i supporter e non sul re dei social, dell’emozionante dono ricevuto dall’amato fidanzato 22enne, Matteo Napoletano. Quest’ultimo, in barba alle critiche di chi non crede alla veridicità della coppia per la differenza d’età tra i fidanzati, quindi, si direbbe a lei particolarmente vicino nonostante la bufera mediatica che, intanto, si abbatte sulla famiglia Ferragni per l’affaire Balocco e Dolci Preziosi che coinvolge Chiara Ferragni in primis.

E il regalo é presto reso pubblico, da parte della festeggiata. Si tratta di un quadro personalizzato, stilizzato con delle scritte Gucci con una frase en rose che recita “Sogni d’oro, d’argento, di platino e anche meravigliosi”.

Valentina Ferragni condivide il regalo di Matteo Napoletano: ecco chi é il fidanzato dell’influencer

L’oggetto del desiderio che é ora virale nel web, tra i regali per il compleanno più desiderati via social del momento, occupa un posto esclusivo sulla testiera del suo letto e Valentina Ferragni svela così un retroscena intimo che rimanda al gesto ricorrente della madre Marina Di Guardo: “La buonanotte che ci dava la mamma ogni notte e che da ora sarà per sempre con me. Grazie amore mio” scrive, infatti, Valentina, corredando lo scatto che immortala l’idea-regalo pensata dal compagno. E il bel fidanzato più virale del momento nel mondo dei social in Italia, Matteo Napoletano, augura il meglio per la fidanzata influencer anche attraverso i suoi account social. In particolare, uno short video di Valentina Ferragni che soffia le candeline davanti la torta di compleanno di rito alla mezzanotte del grande giorno è accompagnato da un romantico “I love you” del giovane.

L’influencer cremonese Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono una coppia da mesi. La più piccola delle sorelle Ferragni e il fidanzato, modello e studente originario di Castelfranco Veneto e residente a Los Angeles, rendevano pubblica la loro relazione la scorsa estate. Questo, con la prima foto di coppia pubblicata mediaticamente dalla mamma della giovane e promessa suocera del giovane Marina Di Guardo che mostrava il secondo come un membro ufficiale della Ferragni family.











