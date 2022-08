Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati?/ Fan sempre più preoccupati ma…

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati? Spunta la verità

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati? La sorella di Chiara Ferragni e Luca Vezil stanno insieme da ormai 9 anni. In molti attendono con ansia che i due si decidano per fare un passo importante, il matrimonio. In queste settimane però è successo qualcosa che ha insospettito i fan della coppia. Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno trascorso l’estate separati e in molti hanno ipotizzato che i due si fossero lasciati. In realtà, Luca è dovuto partire per lavoro e si trova ancora nelle Canarie. Vezil sta lavorando ad un progetto top secret e purtroppo per questo motivo ha dovuto restare separato da Valentina Ferragni.

Poco prima di partire, Luca Vezil aveva dedicato intense parole a Valentina: “Quest’anno, per la prima volta nei 9 anni in cui stiamo insieme, io e Vale non passeremo le vacanze estive insieme. Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di Agosto a partire da Martedì. In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio. Per quest’estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza. […] Ti amo amore, tu sai”. Nessuna crisi dunque tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. La loro relazione procede a gonfie vele e i fan non vedono l’ora di rivederli insieme sui social.

Valentina Ferragni ha trascorso l’estate separata da Luca Vezil. La sorella di Chiara Ferragni non si è persa d’animo però e ha deciso di partire per le vacanze estive per Ibiza assieme alle sue amiche. A Ibiza Valentina ha approfittato anche per trascorrere del tempo con i suoi nipoti. Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto Ibiza come luogo delle loro vacanze. Valentina Ferragni è stata in visita a diverse attrazioni locali e ha frequentato i locali più rinomati come l’esclusivo Amnesia. In vacanza si è fatta aiutare anche da una personal trainer che l’ha tenuta lontana dalle tentazioni gastronomiche.

Dopo che era circolata l’indiscrezione di una rottura con Luca Vezil, Valentina era sbottata sui social rispondendo piccata alle varie insinuazioni: “Prima cosa non sono single, il mio fidanzato è partito per un lavoro alle Canarie e starà lì per un po’, così ho deciso di fare una vacanza con le mie amiche perchè cosa dovrei fare, stare a casa ad aspettarlo visto che non potevo andare con lui? Non posso passare del tempo a divertirmi ed essere spensierata anche io? O devo stare a casa a piangere?”. Valentina ha poi aggiunto: “Io e Luca ci siamo fidanzati quando io avevo 20 anni e lui 21, stiamo insieme da 9 anni e abbiamo un lavoro assieme, una casa assieme, un cane assieme, abbiamo costruito una vita assieme. Non spetta a te giudicare le relazioni (che non conosci minimamente) e decidere quale per te sono degne di essere chiamate tali e quali no”.











